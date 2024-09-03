Иран выражает возмущение из-за австралийского сообщения на тему ЛГБТК в Instagram.

Иранское правительство выразило озабоченность в связи с публикацией в Instagram посольства Австралии. В посте посольства чествовали движение ЛГБТК и призывали к созданию более прогрессивного общества. Иран расценил это как неуважение к исламским верованиям и запросил встречу с послом.

Как сообщает агентство ИРНА, иранское министерство иностранных дел посоветовало посольству Австралии воздерживаться от подобных публикаций в будущем. В прошлую субботу посольство опубликовало пост в Instagram, посвященный дню "Надень фиолетовое, чтобы показать поддержку ЛГБТК-сообществу" и призывающий к открытому обществу. Этот ежегодный праздник, который начался в 2010 году, отмечается в последнюю пятницу августа. Его цель - обратить внимание на травлю ЛГБТК-подростков в школах, поощряя их и их сторонников носить фиолетовые рубашки.

Консервативные иранские СМИ восприняли этот пост как поддержку гомосексуальности в Иране и потребовали решительных действий правительства. Как сообщает ИРНА, посол Австралии в Тегеране Ян МакКонвилл во время встречи объяснил, что пост в Instagram не имеет отношения к Ирану и не должен интерпретироваться как оскорбление страны. Он планирует доложить о протесте Ирана своему правительству.

Гомосексуальность считается медицинской проблемой в Исламской Республике Иран, и духовенство придерживается политики нулевой терпимости в отношении гомосексуальных individuals. В некоторых крайних случаях даже назначаются смертные приговоры для гомосексуальных пар. Обсуждение этой темы является крайне спорным и считается полностью запрещенным.

Другие страны могут иметь разные взгляды на права ЛГБТК, но Иран твердо придерживается своей позиции против продвижения гомосексуальности. Пост посольства Австралии о дне "Надень фиолетовое" был воспринят многими в Иране как пересечение культурной границы.

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