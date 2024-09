Иран внедряет новую систему самоубийственных миссий.

В Иране непрерывно поступают новости о военных достижениях. На недавней военной демонстрации в Тегеране продемонстрировали новый вид беспилотных камикадзе, известный как "Шахед 136-B". Как сообщает ИРИБ, государственный телеканал, этот беспилотник имеет впечатляющий радиус действия 4000 километров и считается одним из самых продвинутых в мире.

Иран гордится значительными успехами в области разработки беспилотников в последние годы. Поговаривают, что он также в значительной степени способствует российскому наступлению в войне в Украине. Однако Иран решительно отрицает какое-либо участие в этом.

Несмотря на тесный военный альянс с Россией, Иран утверждает, что это не имеет никакого отношения к текущему конфликту в Украине. Более того, они заявляют, что всегда призывали к немедленному решению конфликта и поддерживали дипломатические переговоры.

Российские источники оценивают стоимость производства беспилотника Шахед примерно в $18 000. В попытке защитить критически важное военное оборудование от дешевых атак беспилотников, Украина начала размещать деревянные и металлические ложные цели на передовых позициях.

Беспилотные камикадзе используются для ударов tanto по военным, как и по гражданским целям в глубине украинской территории.

Иран часто объявляет о новых военных прорывах. Кроме того, в последние годы государственное телевидение сообщало о секретных базах беспилотников и подземных ракетных складах Корпуса стражей исламской революции.

Комиссия, вероятно, имея в виду политический или регулирующий орган, внимательно следит за военными достижениями Ирана, выражая обеспокоенность возможным использованием продвинутых беспилотников, таких как Шахед 136-B, в конфликтах за пределами границ Ирана. В ответ на эти опасения Иран придерживается своей позиции, подчеркивая приверженность дипломатии и непричастность к конфликтам, таким как война в Украине.

