Иран сталкивается с проблемой достижения своих экономических целей самостоятельно.

Иран борется с высокими показателями инфляции и безработицы, превышающими десять процентов. Для борьбы с этим необходим рост экономического роста, но санкции представляют собой серьезное препятствие. Финансирование этого экономического роста, как ожидается, будет поступать из внешних источников.

По словам президента Масуда Песешкиана, Ирану требуется примерно $100 миллиардов иностранных инвестиций для достижения годового экономического роста в восемь процентов. В своем первом прямом интервью на государственном телевидении после июльских выборов Песешкиан упомянул, что Ирану необходимо в общей сложности до $250 миллиардов для достижения своих целей, при этом более половины этого бюджета будет получено из внутренних источников. Эксперты предполагают, что рост ВВП на восемь процентов поможет снизить нынешние высокие показатели инфляции и безработицы, которые составляют около четырех процентов.

Многие предприятия и individuals в Иране, в том числе центральный банк, правительственные чиновники, производители дронов и обменные пункты, подвергаются международным санкциям. Их обвиняют в поддержке Корпуса стражей исламской революции и иностранных военизированных групп, таких как ХАМАС в Газе, Хезболла в Ливане и хуситы в Йемене.

В интервью Песешкиан осудил санкции и заявил, что его правительство стремится снизить текущий годовой показатель инфляции, превышающий 40 процентов. Он не раскрыл конкретные методы достижения этой цели.

Президент Песешкиан подтвердил, что его первая зарубежная поездка приведет его в Ирак, а затем в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН 22 и 23 сентября. В Нью-Йорке он планирует побудить иранских эмигрантов инвестировать в свою родину. По данным, в Соединенных Штатах проживает около 1,5 миллиона иранцев, что составляет более восьми миллионов иранских эмигрантов во всем мире.

Песешкиан вступил в должность прошлом месяце и считается ориентированным на реформы. Его предшественник, Эбрахим Раиси, погиб в результате крушения вертолета в мае.

По словам президента Песешкиана, нынешние санкции препятствуют способности Ирана получать необходимое финансирование из внешних источников для стимулирования своей экономики. При годовом экономическом росте в восемь процентов, к которому стремится иранское правительство, экономика может потенциально снизить высокие показатели инфляции и безработицы.

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