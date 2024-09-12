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Иран пригласил четырех европейских посланников после введения санкций

 and  Elizabeth Wells
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Иран пригласил четырех европейских посланников после введения санкций

После недавних западных санкций Иран созвал послов Германии и еще трех европейских стран. Эти дипломаты из Германии, Великобритании, Франции и Нидерландов были вызваны в Министерство иностранных дел после того, как европейские страны ввели санкции и сделали "неконструктивные замечания", как сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Западные страны, в том числе Германия, Франция, Великобритания и США, ввели новые санкции против Ирана из-за предполагаемых поставок баллистических ракет в Россию. Среди тех, кто попал под санкции, - Iran Air, национальная государственная авиакомпания.

Отдельно, Нидерланды пригласили иранского посла после получения сообщений о поставках оружия.

В четверг Министерство иностранных дел открыто осудило последние разрушительные действия и замечания со стороны европейских представителей, как сообщает дальнейшее освещение IRNA. Оно заявило, что продолжение этих позиций и действий воспринимается как продолжение враждебной позиции Запада по отношению к иранскому народу.

Иран отрицает поставку оружия России для использования в конфликте на Украине и заявляет о намерении отомстить за новые санкции.

Великобритания также вызвала иранского посла в Лондоне и предупредила, что он должен ожидать "сильной реакции", если продолжит экспорт missiles для использования против Украины.

Новые санкции, введенные западными странами, такими как Германия, привели к приостановке услуг для Iran Air, национальной государственной авиакомпании. Признавая эти последние санкции как продолжение враждебной позиции Запада, Иран обещает отомстить.

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