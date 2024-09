Иран предоставит России свои передовые ракеты малой дальности Fath-360.

Министерство обороны Великобритании предоставило подробности о якобы поставке Ираном России короткорадиусных баллистических ракет. Речь идет о ракетах Fateh-360 или BM-120, представленных в 2020 году. capables of carrying a 150kg payload up to 120km, they reportedly boast an accuracy of 30 meters when striking targets. Согласно ежедневному intelligence report Великобритании, это усиление точности ударов России представляет угрозу для украинской армии или инфраструктуры вблизи линии фронта.

Помимо ракет, Великобритания утверждает, что Иран предоставил России сотни беспилотных камикадзе, артиллерийских снарядов и помощь в производстве этих дронов для конфликта России с Украиной. В отчете Великобритании говорится, что "поставка баллистических ракет усиливает военное сотрудничество между Ираном и Россией".

Во время своего недавнего визита в Лондон госсекретарь США Antony Blinken подтвердил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана, основываясь на разведданных США. В ответ Германия, Великобритания и другие союзники ввели новые санкции против Ирана. Правительство Ирана опровергло обвинения и отозвало нескольких европейских дипломатов.

С февраля 2022 года, когда началась война, Министерство обороны Великобритании регулярно публикует обновления о конфликте. Москва обвинила Лондон в распространении дезинформации.

