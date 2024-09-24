Иран помиловал артиста, получившего премию Грэмми, чья мелодия стала символом демонстраций 2022 года.

В 2023 году лауреат премии «Грэмми» Шервин Хагипур поделился эмоциональным видео в Instagram, выразив благодарность за недавний указ об амнистии, который полностью снял с него обвинения. Он узнал об этом в воскресенье.

Его песня «Барайе» («Для» на английском) начинается со строк: «Для танцев на улицах», «для тревоги, которую мы испытываем, когда целуемся».

Текст песни, доступный в Интернете, фиксировал мотивы иранской молодежи, вышедшей на улицы, чтобы выразить протест против своего теократического правительства после трагической смерти Амини. Ее наказали за неповиновение строгим правилам ношения хиджаба paramilitary.

Эти протесты медленно переросли в требования сместить религиозных лидеров Ирана. В результате жестокого подавления погибли более 500 человек, а более 22 000 были заключены в тюрьму.

В пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о помиловании и снижении сроков для 2887 заключенных. Неизвестно, был ли случай Хагипура включен в эту амнистию.

Два месяца назад Хагипур объявил, что ему было приказано отбыть трехлетний и восемьмесячный срок, вынесенный судом в марте.

Хотя он отбывал тюремное заключение, на момент вынесения приговора в 2023 году он был освобожден под залог.

Мировое сообщество широко приветствовало помилование Шервина Хагипура в регионе Ближнего Востока, так как его музыка нашла сильный отклик у многих молодых людей, выступающих против своих властей. Несмотря на жестокое подавление на Ближнем Востоке, песня «Барайе» стала гимном надежды и бесстрашия.

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