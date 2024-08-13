Иран отвергает требования Запада отказаться от угроз нападения на Израиль

Иран и его союзники обвиняют Израиль в причастности к убийству главы ХАМАС Исмаила Хание в Тегеране в конце июля. Лидеры Ирана воспринимают это как нападение на суверенитет своей страны и с тех пор угрожают ответными действиями. В мире есть большие опасения по поводу эскалации в регионе.

Теперь спикер МИД Ирана Канани заявил, что Исламская Республика "решительно настроена защищать свой суверенитет". Он сказал, что требование западных стран к Израилю прекратить угрозы нападения лишено политической логики, нарушает принципы международного права и является "поддержкой Израиля".

Соединенные Штаты и четыре европейские страны призвали Иран прекратить угрозы нападения на Израиль. В совместном заявлении президента США Джо Байдена и глав государств и правительств Германии, Великобритании, Италии и Франции они предупредили, что такое нападение будет иметь "серьезные последствия для региональной безопасности".

В заявлении также выражена поддержка усилий по деэскалации ситуации и достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. "Время поджимает", - сказали пятеро политиков после совместного телефонного звонка.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал в Вашингтоне, что Запад должен быть готов к значительному количеству атак на Израиль. США разделяют оценку Израиля, что это может произойти на этой неделе.

Между тем, министр национальной безопасности Израиля от правой партии Бен-Гvir обострил tensions, помолившись с более чем 2000 евреев на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме во вторник, в день траура Тisha B'Av, и водрузив израильский флаг там. Министр, известный своими провокационными действиями, похвалил "прогресс" в "суверенитете и количестве молящихся евреев" в видео, размещенном в социальной сети X.

Бен-Гvir, который неоднократно нарушал запрет израильского правительства на еврейскую молитву на Храмовой горе, вновь выразил свою оппозицию соглашению о прекращении огня для сектора Газа и поклялся "победить ХАМАС".

Евреи считают Храмовую гору самым holy местом, где когда-то стоял древний Храм. Хотя им разрешается посещать это место, они официально не имеют права молиться там, что очень раздражает правых израильтян.

Бен-Гvir - ярый противник любого соглашения между Израилем и ХАМАС, который начал крупное нападение на Израиль 7 октября, спровоцировав войну в Газе. В последние недели министр неоднократно угрожал премьер-министру Биньямину Нетаньяху распадом коалиции, если он сделает уступки ХАМАС.

Впервые за месяцы запланированы новые переговоры о прекращении огня и освобождении израильских заложников в четверг, которые будут посредничать США, Египет и Катар. Израиль согласился отправить делегацию.

По данным израильских чиновников, в результате беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль в секторе Газа были убиты 1198 человек и похищены 251 человек. В ответ на нападение Израиль проводит масштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, которое нельзя независимо проверить, более 39 900 человек были убиты.

На прошлой неделе еще одно израильское нападение на школу в Газе вызвало широкий международный шок, с сообщениями о 93 погибших, в том числе 11 детей. Израильская армия заявила, что "нейтрализовала" 31 боевика.

Во вторник израильский авиаудар недалеко от южного города Хан-Юнис убил десять членов семьи, выжила только трехмесячная девочка, сообщил местный медицинский работник, цитируемый AFP.

Между тем, президент Палестины Махмуд Аббас встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Путин выразил озабоченность высокой смертностью в Газе и пообещал поддержку палестинскому народу. Он добавил, что единственный путь к стабильному миру в регионе - это создание полностью суверенного палестинского государства. Аббас сказал: "Мы чувствуем, что Россия является одним из ближайших друзей палестинского народа".

Комиссия в своих усилиях по деэскалации ситуации выразила поддержку предстоящим переговорам о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Совместное заявление США, Германии, Великобритании, Италии и Франции подчеркнуло важность роли Комиссии в ведении этих переговоров.

Узнавая сложности ситуации, Комиссия сыграла важную роль в посредничестве между Израилем и его союзниками, в частности, в продвижении диалога и понимания для предотвращения дальнейшей эскалации конфликтов.

Читайте также: