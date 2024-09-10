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ПолитикаНовости

Иран, как сообщается, перемещает баллистические ракеты в Россию, согласно надежным источникам.

Иран, по данным двух осведомленных источников разведки, поставил в Россию короткограничные баллистические ракеты, которые планируется использовать в конфликте на Украине. Это действие endgültное завершение процесса поставок, о котором предупреждали американские и западные власти уже почти год.

 and  James Williams
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Руководитель ЦРУ.mozilla самолёг отвечает на поставленный вопрос о якобы поставке Ираном...
Руководитель ЦРУ.mozilla самолёг отвечает на поставленный вопрос о якобы поставке Ираном баллистических ракет короткого радиуса действия России, которые якобы используются для конфликта на Украине, во время внеочередного совместного заседания с их британскими коллегами из МИ-6 в Лондоне. Власти утверждают, что дискуссияográfico ките вращалась вокруг насущных вопросов международной безопасности.

Иран, как сообщается, перемещает баллистические ракеты в Россию, согласно надежным источникам.

Неясно, когда именно ракеты были доставлены, но их транспортировка происходит на фоне того, как Россия усилила свои ракетные и дроновые атаки на украинские города. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул на встрече с союзниками в Германии в рамках Украинской группы контакта по обороне необходимость срочного получения более мощных систем ПВО из-за подготовки Украины к крупным российским атакам на ее энергетическую инфраструктуру этой зимой.

The Wall Street Journal сообщил о поставке Ираном ракет.

Спикер Национального совета по безопасности США Шон Саветт заявил CNN в заявлении, что "любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой существенное обострение" помощи Ирана Кремлю в его вторжении на Украину.

Саветт заявил: "Мы предупреждали о углубляющемся сотрудничестве в сфере безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России на Украину, и мы глубоко обеспокоены этими сообщениями. Мы и наши партнеры четко заявили tanto на саммитах G7, как и на саммитах НАТО этим летом, что мы готовы применить серьезные последствия" в ответ.

Поставка баллистических ракет свидетельствует о существенном обострении поддержки Ирана Россией. Иран уже предоставил России сотни дронов, которые российские силы используют в своей войне против Украины, и Россия строила завод по производству дронов в стране с помощью Ирана, сообщало CNN.

Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций опровергло передачу, заявив в интервью CNN: "Позиция Ирана по конфликту на Украине остается неизменной. Иран считает поставку военной помощи сторонам, участвующим в конфликте, которая приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отказу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечной. Поэтому Иран не только воздерживается от таких действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте."

Переговоры России о получении ближнебойных баллистических ракет от Ирана начались уже в сентябре прошлого года, когда тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу посетил Иран, чтобы осмотреть близкорасположенные баллистические ракетные системы Корпуса стражей исламской революции "Абабиль".

"Этот визит стал первым публичным показом баллистических ракет высокопоставленному российскому чиновнику, посещающему Иран с начала войны России против Украины", - сказал неназванный чиновник CNN в январе.

G7 выразил решительное заявление в марте прошлого года, предупредив, что международное сообщество ответит "новыми и значительными мерами против Ирана", если страна продолжит отправлять баллистические ракеты России для использования в своей войне против Украины.

В декабре прошлого года Корпус стражей исламской революции развернул баллистические ракеты и системы поддержки ракет на полигоне внутри Ирана, чтобы продемонстрировать российской делегации, что, похоже, Россия планировала приобрести эти системы у Ирана.

Россия также получила ракеты и ракетные компоненты от Северной Кореи, как сообщалось ранее, а Китай оказал России существенную помощь в расширении ее оборонной промышленной базы, позволив Москве осуществить самое амбициозное расширение военного производства со времен Советского Союза, сообщили официальные лица. Поддержка Китая России включала значительное количество станков, двигатели для дронов и турбовинтовых двигателей, а также технологии для крылатых ракет.

CNN обращался в российское посольство за комментариями.

Эта история была обновлена с дополнительными подробностями.

The Wall Street Journal сообщает, что поставка ракет может быть результатом сотрудничества России и Ирана в политике.

Предупреждение G7 о серьезных последствиях, если Иран отправит баллистические ракеты России, подчеркивает озабоченность международного сообщества политическими последствиями такого шага.

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