Иорданский гражданин обвиняется в нападении на солнечную электростанцию Флориды и угрозах из-за антиизраильских убеждений

Хашем Юнис Хашем Хнаихен предъявлены обвинения в четырех случаях угрозы использования взрывчатых веществ и одно обвинение в разрушении объекта энергетической инфраструктуры. Он содержится под стражей до разрешения дела.

Согласно судебным записям, Хнаихен начал бить окна нескольких предприятий в районе Орландо и оставлять "предупредительные письма", угрожая "разрушить или взорвать всё здесь, во всей Америке. Особенно компании и factories, поддерживающие расистское государство Израиль".

Хнаихен также атаковал солнечную электростанцию во Флориде, разбивая панели и перерезая провода, как указано в судебных записях.

"Инженеры солнечной электростанции и следователи полиции быстро поняли, что нападение Хнаихена имело признаки предварительного планирования и профессионализма", - написали прокуроры в меморандуме о содержании под стражей. "Например, всякий раз, когда Хнаихен перерезал провод, он делал это так близко к панели, что было невозможно установить новый провод, навсегда выводя из строя всю панель".

За два часа он причинил ущерб на сумму 700 000 долларов, как заявили прокуроры.

CNN обращалась к адвокату Хнаихена.

Хнаихен также пытался приобрести огнестрельное оружие и лгал о своем отсутствии гражданства США, как заявили прокуроры. Однако во время проверкиbackground check было обнаружено это обстоятельство, и Хнаихен не смог приобрести оружие.

Прокуроры предупредили судью, ведущего дело, что угрозы и разрушения Хнаихена в последнее время стали эскалировать.

"Суд должен знать, что 9 июля 2024 года, за два дня до ареста Хнаихена сотрудниками шерифа округа Орандж, сотрудники промышленного склада сжиженного газа в Орландо, Флорида, обнаружили идентичную копию предупредительного письма подсудимого снаружи объекта", - написали прокуроры судье, когда просили о содержании Хнаихена под стражей. "В то время не было обнаружено никаких повреждений, но работа на объекте была значительно нарушена, пока команда пожарной службы hazmat не очистила место. Окончательный анализ отпечатков пальцев будет предоставлен в ближайшее время".

Действия Хашема Хнаихена вызвали обеспокоенность в местной политике, с прокурором, предупреждающим судью, что его угрозы и разрушения эскалируют. Кроме того, попытка Хнаихена приобрести огнестрельное оружие и ложь о своем отсутствии гражданства США также стали предметом обсуждения в политических кругах.

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