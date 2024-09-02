Йоханнес Кернер выражает свою любовь к Сильту

В марте стало известно, что телеведущий Йоханнес Б. Кернер тайно женился на своей возлюбленной Аaline Шисс в ходе скромной гражданской церемонии. Сейчас они празднуют свою любовь в стиле, принимая у себя на острове Зильт высокопоставленных гостей. Как сообщает Bild, около 150 гостей прибыли на остров в выходные, чтобы присоединиться к празднованию с Йоханнесом Б. Кернером и его женой Аaline Шисс. Фотографии RTL запечатлели знаменитостей, таких как актриса Вероника Феррес, телеведущий Гюнтер Яух, футбольный тренер Юрген Клопп и спортивный комментатор Марсель Райф, прибывающих в аэропорт Зильта. Дизайнер Гуидо Мария Кречмер и его муж Франк Мюттерс, которые живут на острове, прибыли на стильном кабриолете.

Ходили слухи о Вероне Поoth и ее муже Франко. Они тоже приземлились на острове Зильт, но заявили, что приехали на тихий морской отдых без приглашения. Однако, по данным Bild, они проживают в том же отеле, что и другие гости Кернеров.

Празднование прошло в популярном месте отдыха "Сансибар" на острове Зильт. В меню якобы входила треска из Северного моря, сочное филе говядины и сладкий Kaiserschmarrn на десерт. Всего несколько недель назад в том же ресторане праздновал свою свадьбу лидер группы Scooter Х. П. Бакстер со своей женой Сарой, которая младше его на 35 лет. Окружающую территорию отрезали перед мероприятием, но Йоханнесу Б. Кернеру, 59-летнему, и его 31-летней жене Аaline Шисс удалось остаться инкогнито.

По данным Bild, влюбленные обменялись клятвами в ходе гражданской церемонии примерно через шесть месяцев после их встречи осенью 2023 года. Это второй брак Кернера. Он был женат на первой жене, хоккеистке национальной сборной Бритте Беккер, с 1996 по 2016 год. У них есть старшая дочь Эмили Бломма, родившаяся в 1999 году. Кернер и Беккер воспитывают еще троих детей: Ника Давида, Полли Мари и Джилли-Лину.

Слухи гласят, что Кернер встретил свою вторую половинку на социальном мероприятии. Пары якобы разделяют страсть к искусству. Шисс - искусствовед и управляет консультационной компанией по искусству.

В разгар празднования Йоханнес Б. Кернер и его жена Аaline Шисс наслаждаются смесью своей семейной жизни и любви, разделяя это время со своими тремя детьми на острове Зильт. Несмотря на заявления Вероны Поoth и ее мужа о тихом отдыхе, они тоже присоединились к празднованию, что вызвало спекуляции о их присутствии.

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