Инвесторы предоставляют "Капсулы" стоимости тепла Techem (альтернативные фразы):

Глобальный монитор энергопотребления Techem, работающий в более чем 13 миллионов квартир, снова привлекает крупных инвесторов. Швейцарская группа Partners Group, предыдущие владельцы, отказались от планов IPO и решили продать компанию.

Инвестиционные фирмы TPG и GIC заключили сделку по приобретению Techem, компании по распределению тепловых затрат. Об этом объявили TPG, базирующаяся в США инвестиционная компания, и GIC, фонд из Сингапура. Techem, базирующийся в Эшборне возле Франкфурта, рассматривался как кандидат на IPO в ближайшее время. Однако Швейцарская группа Partners Group, вместе с соинвесторами CDPQ и Пенсионный фонд учителей Онтарио, решили отказаться от идеи IPO в пользу продажи. Группа приобрела Techem за 4,6 миллиарда евро в 2018 году и теперь решила выйти из бизнеса.

Сделка планируется к завершению в первой половине 2025 года при соблюдении обычных условий и получении необходимых регуляторных approvals. Общая сумма будет выплачена двумя траншами: один при завершении сделки, а второй в июле 2027 года.

"С TPG и GIC мы получаем сильных новых партнеров, обладающих экспертизой в области цифровизации и платформ, которые смогут существенно усилить реализацию нашей корпоративной стратегии", - сказал CEO Techem Матиас Хартманн. "Наша цель - укрепить и сохранить наше положение как ведущей в Европе цифровой и декарбонизации платформы для сектора недвижимости, охватывающей не только нашу текущую сферу".

Techem был основан в 1952 году и сегодня работает в 18 странах. Он управляет более чем 62 миллионами цифровых измерительных приборов в более чем 13 миллионов квартир и имеет более 4000 сотрудников. Для Techem это будет третий частный инвестор: предыдущим владельцем была австралийская группа Macquarie, которая приобрела компанию примерно за 1,5 миллиарда евро в 2008 году, затем вывела ее из списка и продала группе Partners в 2018 году.

Приобретение Techem TPG и GIC, как ожидается, усилит его стратегию цифровизации и декарбонизации, стремясь сохранить статус ведущей платформы в Европе в секторе недвижимости. Это инвестирование может положительно повлиять на глобальную экономическую обстановку, потенциально стимулируя рост аналогичных компаний в секторе управления квартирами.

Приток капитала от TPG и GIC может иметь положительное влияние на экономику, стимулируя инновации и создание рабочих мест в секторе цифровых измерительных приборов и управления квартирами.

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