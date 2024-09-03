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Инциденты киберзапугивания зарегистрированы в шести регионах Германии

Власти обвинили интернет-группу в незаконной деятельности, такой как вводящее в заблуждение представление ситуаций, чтобы спровоцировать вмешательство правоохранительных органов по месту жительства. Сейчас в деле участвует Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (БКА).

 and  Viktoriya Miller
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Органы правопорядка в шести территориях начали расследования по цифровому преследованию и упорному...
Органы правопорядка в шести территориях начали расследования по цифровому преследованию и упорному онлайн-мониторингу.

- Инциденты киберзапугивания зарегистрированы в шести регионах Германии

Операции в жилых помещениях, охватывающие шесть различных регионов, привели к задержанию десяти человек правоохранительными органами. Эти individuals считаются значительными фигурами в цифровом коллективе "Новый мировой порядок". Их обвиняют в том, что они были мозговыми центрами криминальной сети, организовывая систематическую кампанию кибербуллинга и киберследов. Об этом объявило Федеральное уголовное полицейское управление (БКА) в Висбадене, а также Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ЗИТ) Генеральной прокуратуры во Франкфурте-на-Майне.

В ходе этих расследований, проводимых в Баварии, Берлине, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге, Гессене и Нижней Саксонии, правоохранительные органы изъяли различное цифровое оборудование и устройства хранения для дальнейшего изучения. По словам БКА и ЗИТ, лидеры этой так называемой группы "Новый мировой порядок" часто выбирали "уязвимых или умственно отсталых" individuals из онлайн-сообщества потокового вещания, подвергая их преследованиям, угрозам и насмешкам.

Оскорбительный и дискриминационный контент также распространялся в соответствующих комментариях. Основной целью этой организации, как считается, было унизить жертв и заставить их покинуть свои онлайн-платформы. Личная информация жертв также была опубликована в Интернете.

Другой тактикой, используемой этой организацией, по словам БКА и ЗИТ, было злоупотребление службами экстренной помощи. Это включало ложные звонки в пожарные службы, сообщение о якобы пожар в квартире жертвы, просьбу о визите газовой компании из-за якобы утечки газа из квартиры жертвы или сообщение полиции о якобы насильственном инциденте, происходящем в квартире жертвы. Целью звонка в полицию было иметь специальные команды штурмовать квартиру жертвы во время прямой трансляции и арестовывать их - практика, известная как "свиттинг".

Члены группы "Новый мировой порядок" часто использовали Интернет для распространения своего оскорбительного и дискриминационного контента в отношении своих целей. Кроме того, они использовали онлайн-платформы для организации свиттингов, ложно сообщая об инцидентах в полицию и службы экстренной помощи с целью прервать потоковые трансляции жертв.

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