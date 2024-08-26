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ПолитикаНовостиЗакон об оружии

Инцидент в Солингене приводит к обсуждению политики беженцев и мер безопасности

Попытка депортации сирийского гражданина в 2023 году окончилась неудачей, связанная со случаем ножевого ранения. В восточном регионе растет требование ужесточить иммиграционную политику перед предстоящими региональными выборами.

 and  Vladimir Milov
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Органы безопасности не имели предварительной информации о причастности подозреваемого к исламскому...
Органы безопасности не имели предварительной информации о причастности подозреваемого к исламскому экстремизму.

- Инцидент в Солингене приводит к обсуждению политики беженцев и мер безопасности

Следуя за смертельным ножевым нападением в Солingen, участились призывы ужесточить политику депортации и усилить контроль над огнестрельным оружием. Инцидент поднял вопросы о том, почему прошлым летом власти не смогли депортировать сирийского беженца, совершившего нападение, которое привело к трем смертельным исходам во время вечернего уличного фестиваля в пятницу. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) сегодня посетит Солingen вместе с премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС), чтобы почтить жертв нападения.

Во время собрания в Бергишской земле пострадали восемь человек, в том числе четверо серьезно раненых. 26-летний подозреваемый, гражданин Сирии, находится под стражей с воскресенья вечером, ему предъявлены обвинения в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Организация взяла на себя ответственность за нападение и выпустила видео в воскресенье, якобы показывающее преступника. Однако остается неясным, когда было записано видео и действительно ли оно изображает виновного.

Отсрочка депортации подозреваемого

По данным "Spiegel", подозреваемый прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. В то время службы безопасности не знали о нем как об исламистском экстремисте. Эти детали были подтверждены агентством дпа. Его заявление на получение убежища было отклонено, и его планировалось депортировать в прошлом году в Болгарию. Однако поскольку он скрывался в Германии, депортация была временно отложена, как сообщает "World".

Вюст требует разъяснений от властей

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Вюст также требует объяснений от властей. "Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Задействовано несколько ведомств, поэтому необходимы разъяснения и четкие заявления, если что-то пошло не так", - сказал он в программе "Актуальная hora" на телеканале WDR. В программе "Heute journal" на ZDF Вюст заявил: "Если где-то что-то пошло не так, с каким ведомством бы то ни было, на местном, окружном или федеральном уровне, правда должна быть установлена".

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Herbert Reul (ХДС) сказал в программе "Caren Miosga" на ARD, что подозреваемый не скрывался в юридическом смысле, так как он не был присутствовал в день, когда его должны были взять под стражу. "В остальном он неоднократно и часто присутствовал в этом учреждении". Он также имеет множество вопросов о целесообразности, достаточности или чрезмерности этих процедур, добавил Реул.

По данным отчета службы защиты конституции, нападение в Солingen было самым серьезным, якобы вдохновленным исламистскими мотивами, с тех пор как в декабре 2016 года было совершено нападение на рождественский рынок в Берлине, в результате чего погибли 13 человек и 64 были ранены.

Мерц призывает к запрету на прием беженцев из Сирии и Афганистана

За неделю до выборов в Саксонии и Тюрингии лидер ХДС Фридрих Мерц стал более решительным в отношении канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и призвал к запрету на прием беженцев из Сирии и Афганистана в Германию. В своем информационном бюллетене "MerzMail" он написал: "После теракта в Солingen наконец-то должно стать ясно: проблема не в ножах, а в людях, которые их носят. В большинстве случаев это беженцы, и в большинстве случаев за актами стоят исламистские мотивы".

В программе "Brennpunkt" на ARD Мерц заявил: "Если Солingen не станет поворотным моментом для коалиции сейчас, я не знаю, что еще должно произойти, чтобы некоторые люди наконец-то очнулись".

Заместитель фракции Союза Йенс Шпahn (ХДС) призвал закрыть границы, чтобы прекратить нелегальную иммиграцию. Он сказал "Rheinische Post" (в понедельник): "В течение многих лет сотни молодых мужчин из Сирии и Афганистана ежедневно прибывают в Германию и Европу. Это должно прекратиться сейчас".

Канцлер Шольц ранее объявил в июне, что депортация опасных преступников и потенциальных террористических угроз в Афганистан и Сирию будет возобновлена после смертельного ножевого нападения в Мангейме.

Лидер СДПГ Лара Эскен отвергла призыв Мерца о прекращении приема, заявив, что это "не соответствует нашим законам, не соответствует Европейской конвенции о беженцах и не соответствует нашей конституции". Однако серьезных преступников и исламистских угроз можно депортировать в эти страны.

Министр-президент Баварии Маркус Зёдер (ХСС) призвал к немедленному заключению под стражу и депортации преступников, особенно в Сирию и Афганистан, в ARD. Он также предложил предоставить полиции больше полномочий для проверок.

Президент Штейнмайер также призвал к расширению полномочий служб безопасности для лучшей защиты от нападений. В интервью ZDF летом он сказал: "Службы безопасности должны быть оснащены необходимыми полномочиями". Он также призвал к увеличению персонала служб безопасности и расширению полномочий Федерального уголовного ведомства в случае террористической угрозы.

Министр юстиции Бушманн объявил о переговорах по закону о контроле за ножами. "Теперь мы обсудим в правительстве, как можно дальнейшим образом продвинуть борьбу с этим видом ножевых преступлений", - сказал политик из СВП "Bild am Sonntag". На данный момент СВП отвергла предложения министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) о более строгих правилах и запретах.

После того, как стало известно, что депортация подозреваемого была отложена, несмотря на то, что он был классифицирован как исламистский экстремист и угроза общественной безопасности, были призывы пересмотреть Закон о оружии и политику иммиграции. Закон об оружии должен быть изменен, чтобы ужесточить меры для потенциальных террористов и опасных лиц, которым отказано в убежище.

В свете этого инцидента вновь поднимаются призывы к тщательному пересмотру нынешних законов об иммиграции и применению существующего Закона об оружии, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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