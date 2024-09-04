- Инцидент с стрельбой в школе Джорджии: сообщается о нескольких смертельных случаях

В грустном инциденте в школе в Джорджии, по данным американских СМИ, получили ранения многие люди, и сообщается о многочисленных жертвах. Авторитеты провели пресс-конференцию, подтвердив лишь несколько ранений в результате инцидента, произошедшего в городе Виндре. Подозреваемый был задержан.

CNN, ссылаясь на источники в полиции, сообщила о четырех погибших и около тридцати раненых. "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на сотрудников местных властей, упомянула о многочисленных жертвах.

Ситуация остается напряженной

"Может пройти несколько дней, чтобы выяснить детали этого инцидента и его мотивы", - заявил шериф округа Барроу Джуд Смит. Из-за хаоса он не смог предоставить дополнительную информацию о жертвах. В среду утром (по местному времени) поступили сообщения об активном стрелке. Учащийся рассказал местному телевидению, что он направлялся в школьную библиотеку, когда услышал несколько выстрелов. Белый дом подтвердил, что президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте.**

В Соединенных Штатах массовые стрельбы и смертельные случаи стали обычным явлением. Оружие относительно легко доступно и широко распространено. Такие более крупные инциденты - как в школах, супермаркетах, ночных клубах или крупных мероприятиях - часто вызывают дискуссии о ужесточении правил владения оружием. Однако существенных успехов пока не достигнуто.

В течение многих лет республиканцы препятствовали существенному ужесточению законов об оружии в США.

Полиция активно расследует инцидент, стремясь выяснить мотивы трагической стрельбы в школе. По данным CNN, полиция подтвердила четыре смерти и около тридцати ранений.

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