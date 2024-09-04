Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиПолиция

Инцидент с стрельбой в школе Джорджии: сообщается о нескольких смертельных случаях

Часто в США нападающие открывают огонь, эти смертельные инциденты нередко происходят в образовательных учреждениях. Недавно такой случай произошел в школе в Джорджии, что привело к хаотичной ситуации.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Инцидент с стрельбой в школе Джорджии: сообщается о нескольких смертельных случаях

В грустном инциденте в школе в Джорджии, по данным американских СМИ, получили ранения многие люди, и сообщается о многочисленных жертвах. Авторитеты провели пресс-конференцию, подтвердив лишь несколько ранений в результате инцидента, произошедшего в городе Виндре. Подозреваемый был задержан.

CNN, ссылаясь на источники в полиции, сообщила о четырех погибших и около тридцати раненых. "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на сотрудников местных властей, упомянула о многочисленных жертвах.

Ситуация остается напряженной

"Может пройти несколько дней, чтобы выяснить детали этого инцидента и его мотивы", - заявил шериф округа Барроу Джуд Смит. Из-за хаоса он не смог предоставить дополнительную информацию о жертвах. В среду утром (по местному времени) поступили сообщения об активном стрелке. Учащийся рассказал местному телевидению, что он направлялся в школьную библиотеку, когда услышал несколько выстрелов. Белый дом подтвердил, что президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте.**

В Соединенных Штатах массовые стрельбы и смертельные случаи стали обычным явлением. Оружие относительно легко доступно и широко распространено. Такие более крупные инциденты - как в школах, супермаркетах, ночных клубах или крупных мероприятиях - часто вызывают дискуссии о ужесточении правил владения оружием. Однако существенных успехов пока не достигнуто.

В течение многих лет республиканцы препятствовали существенному ужесточению законов об оружии в США.

Полиция активно расследует инцидент, стремясь выяснить мотивы трагической стрельбы в школе. По данным CNN, полиция подтвердила четыре смерти и около тридцати ранений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Каждую неделю счастливые номера лотереи выбираются в оба дня: среду и субботу.
Панорама

Сегодняшние номера лотереи, выпадающие на 4 сентября 2024 года, следующие:

Каждую неделю по средам и субботам выбираются 6 лото poit www.isr.gotopalace.com/4nwltnow remet от 49. Проверьте, выпали ли ваши числа, поле используя эту платформу.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Российская "разведка морского млекопитающего" Хвальдимир подверглась "смертельному вмешательству"
Панорама

Российская "разведка морского млекопитающего" Хвальдимир подверглась "смертельному вмешательству"

Российская "разведка морского млекопитающего" Хвальдимир подверглась "смертельному вмешательству" Несколько лет назад белуха по имени Хвальдимир была найдена с камерным ошейником, что вызвало спекуляции о том, что она была обучена российским флотом для шпионской деятельности. После мирной жизни на норвежском побережье Хвальдимира позже нашли мертвым. Причина его

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В глубоком каньоне обнаружен труп немецкого человека
Панорама

В глубоком каньоне обнаружен труп немецкого человека

Человек баварского происхождения отправился в длительное странствие по Австрии и не вернулся. Теперь обстоятельства его безвестного исчезновения стали известны.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Стальной пролет теперь защищает испорченный 1986 реактор, первоначально разрешенный на атомной...
Панорама

В радиоактивной зоне произошел пожарный инцидент

Лесные пожарные Украины борются с пожаром в радиационно ограниченной зоне, окружающей закрытую АЭС Чернобыль. Россия, выражающая оппозицию конфликту, не причастна к его возникновению.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Роль лидера Маргариты Симонян также подпала под санкции.
Политика

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы Согласно Министерству юстиции США, российская вещательная корпорация RT использует продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект и глубокие фейки, для распространения вводящей в заблуждение информации среди американских граждан, в чем они твердо убеждены. В результате вещатель faces серьезные штрафы перед предстоящими

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США
Общество

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США Шарлатанка Анна Сорокина, известная как "Сoho-обманщица", годами притворялась богатой немецкой наследницей, пробираясь в высшее общество Нью-Йорка и получая доступ к ценным вещам. В конце концов, она была поймана и отправлена в тюрьму, но даже находясь

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Неожиданно стойкий, смерч потряс рекорды пожарной охраны
Федеральные земли Германии

Сильные ливни приводят к сильным наводнениям и обрушенным деревьям

В Бремене и Ольденбурге проливные дожди приводят к хаосу. Дороги и подземные переходы затоплены, деревья вырваны с корнем. Пожарная служба работает без перерыва.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
MSC должен усилить свои собственные операции по обращению с контейнерами по мере получения доступа...
Экономика

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA.

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA. С большинством в две трети SPD и Зеленые в Гамбурге разрешили крупнейшей в мире судоходной компании MSC войти в HHLA в качестве оператора порта. Цель - стабильность обработки грузов. Профсоюзы решительно осудили сделку, назвав ее "серьезной ошибкой". Парламент

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно