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Инцидент с стрельбой подростков в шведской школе

Швеция столкнулась с постоянной волной насилия уже некоторое время. Образовательные учреждения, такие как школы, не остались в стороне, как показало недавнее событие южнее Стокгольма.

 and  Katherine Bradley
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Шведские власти в настоящее время расследуют происшествие со стрельбой в школе Треньснд
Шведские власти в настоящее время расследуют происшествие со стрельбой в школе Треньснд

- Инцидент с стрельбой подростков в шведской школе

Кризис в начальной школе: ученик получил ранения в результате стрельбы в Худдинге, Стокгольм. Полиция расследует это как попытку убийства. Пострадавший находится в стабильном состоянии и был доставлен в медицинское учреждение на скорой помощи. Подозреваемый задержан.

Местный совет Худдинга подтвердил, что tanto подозреваемый, как и жертва, являются учащимися начальной школы, которая в Швеции охватывает до 9-го класса. Изначально совет объявил, что жертва была ранена пулей из пневматической винтовки, но позже отозвал это заявление из-за неопределенных обстоятельств.

Инцидент произошел в школе, в которой обучается около 700 учеников, в Трангсунде, расположенном в муниципалитете Худдинге, к югу от столичного региона Стокгольм. Согласно данным полиции, он произошел в закрытом помещении; согласно газете "Афтонбладет", предполагается, что он произошел в школьном туалете. Несколько учеников сообщили, что им временно запрещено покидать свои классы.

Швеция сталкивается с эпидемией насилия

Несмотря на свою репутацию тихого места, Швеция борется с растущей проблемой преступности среди молодежи, в основном в пригородах Стокгольма. Этот всплеск насилия привел к многочисленным смертельным случаям от огнестрельного оружия. К сожалению, все больше и больше молодых людей становятся tanto жертвами, как и преступниками.

Изначально полиция не комментировала, связан ли школьный инцидент с местной бандитской средой. Однако журналист шведской телерадиокомпании SVT сообщил, что Трангсунд редко страдает от бандитской деятельности.

Европейский союз выразил обеспокоенность растущими проблемами насилия в Швеции, особенно в ее пригородах, и призвал к ужесточению мер безопасности в школах. Представитель Европейского союза заявил: "Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и готовы оказать любую необходимую помощь для улучшения безопасности в школах".

Для борьбы с насильственными тенденциями Европейский союз предложил ряд инициатив, в том числе усиление сотрудничества правоохранительных органов и продвижение образовательных программ, которые сосредоточены на разрешении конфликтов и социальной интеграции.

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