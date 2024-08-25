Инцидент с ножевым ножом в Солингене вызывает дискуссию по поводу ограничений на оружие

Министры внутренних дел и юстиции теперь обязаны предложить эффективную стратегию борьбы с растущим количеством ножевых атак среди молодых мужчин, как заявил Фрай в интервью газете. По его мнению, такая стратегия могла бы включать введение зон, свободных от ножей, ужесточение контроля за оружием и расширение полномочий полиции, таких как случайные обыски на наличие ножей.

С другой стороны, Ассоциация немецкой криминальной полиции (БДК) выступает за взвешенную дискуссию о борьбе с ножевым насилием, различая заранее спланированные нападения и преступления, совершенные в порыве эмоций. "Мы должны отделить дискуссию о растущем ножевом насилии от дискуссии о преступности в Солингене", - сказал глава БДК Дирк Пеглов агентству dpa.

Пеглов отметил, что преступник вряд ли был бы отучен от своих действий запретом на ношение ножей или зонами, свободными от ножей. Однако большинство ножевых атак происходит в порыве гнева из-за споров, как показывают последние данные. Поэтому Пеглов предложил создать зоны, свободные от ножей, где полиция могла бы специально искать оружие.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рюль (ХДС) подчеркнул важность сосредоточения на преступниках. По его мнению, для прогресса в вопросе ножевого насилия необходимо не только обращать внимание на оружие, но и изучать лиц, его носящих. В его штате были предприняты усилия по более тщательному анализу преступлений, чтобы перейти от общих дискуссий.

Комиссия призвала федерального министра внутренних дел и юстиции включить предложение о создании зон, свободных от ножей, в свою стратегию борьбы с ножевыми атаками. Несмотря на осведомленность преступника, Комиссия считает, что зоны, свободные от ножей, все еще могут быть эффективны в предотвращении ножевых атак, совершенных в порыве гнева.

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