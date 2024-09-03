- Инцидент на Usedom, связанный с водой - экстренный вертолет в действии

В результате почти утопления на побережье Узедома 57-летний мужчина был эвакуирован вертолетом спасательной службы в Университетскую больницу в Грайфсвальде, пока ему оказывали экстренную реанимацию, как сообщил представитель округа. К сожалению, представитель не смог предоставить никакой информации о текущем состоянии здоровья мужчины или о том, был ли он в сознании во время спасательной операции на воде. Инцидент произошел около полудня на пляже Геренсдорфа. Как сообщил представитель, мужчина кричал о помощи. Ранее об этом сообщала газета "Остзее-Цайтунг".

После эвакуации с побережья Узедома в Университетскую больницу в Грайфсвальде мужчина был доставлен в больницу. Несмотря на то, что инцидент произошел на популярном туристическом курорте Узедома, текущее состояние здоровья мужчины остается неизвестным.

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