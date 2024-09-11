- Инцидент на трассе А3: двое пострадали.

На А3 во время часа пик произошла авария, в результате которой двое человек получили легкие травмы. 33-летнего мужчину доставили в больницу на скорой помощи, как сообщили дорожные полицейские в Heiligenroth. Его автомобиль потерял сцепление из-за сильного дождя и столкнулся с грузовиком и другой машиной. Дорога А3 в направлении Франкфурта была перекрыта в течение примерно 90 минут в районе Dierdorf в регионе Westerwald, что привело к многокилометровой пробке.

33-летний мужчина оказался счастливчиком, получив лишь легкие травмы в результате аварии. Из-за аварии на А3 автолюбители столкнулись с существенными задержками и пробками.

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