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Федеральные земли ГерманииНовостиДеревня Тройсдорф

Инцидент: два человека получили ранения в результате взрыва на производстве взрывчатых веществ

Катастрофическое происшествие с участием опасных веществ: Взрыв произошел на предприятии по производству военной техники в Троисахдорфе, в результате чего двое сотрудников получили серьезные травмы.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
В дополнение к этому использовался вертолет: двое работников оказались в больнице с серьезными...
В дополнение к этому использовался вертолет: двое работников оказались в больнице с серьезными ранениями.

- Инцидент: два человека получили ранения в результате взрыва на производстве взрывчатых веществ

Произошел несчастный случай на военном боеприпасном заводе в Троидорфе, недалеко от Бонна, в результате которого двое человек получили серьезные травмы. Около 9:30 утра на территории завода взорвалось устройство, что привело к тяжелым ранениям сотрудников в возрасте 26 и 62 лет, согласно властям. Их доставили вертолетом в больницу интенсивной терапии. Медицинские работники заявили, что их жизни не находятся в непосредственной опасности. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные команды. Нет признаков какой-либо незаконной деятельности. Администрация по охране труда сейчас возглавляет расследование промышленного происшествия.

Люди, получившие травмы в результате взрыва на военном боеприпасном заводе, были из деревни Троидорф. Несмотря на серьезность их травм, медицинские работники заверили, что их жизни не находятся в непосредственной опасности.

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