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ОбществоНовостиЭмили в Париже

Интервью прервано землетрясением

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на которое обратят внимание поклонники сериала.

- Интервью прервано землетрясением

Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33).

"Это было землетрясение", - сказал Браво, который играет обаятельного Габриэля, когда его коллега Эшли Парк, играющая Минди Чен, отвечала на вопрос от "InStyle". "Я думала, ты толкал мой стул все время", - ответила она, удивленная. "Да, землетрясение", - повторил Браво, прежде чем добавить: "Оно все еще трясет. Хочу посмотреть в окно". Американский модный журнал "InStyle", записавший интервью, даже опубликовал ситуацию на своем официальном профиле в Instagram.

Больше, чем землетрясение: преображение основного состава

Однако после того, как видео прерванного интервью было опубликовано в сети, американский журнал "People" был больше удивлен головными уборами актеров, чем дрожью земли. В своей роли парижского шеф-повара и любовного интереса главной героини Эмилии, которая переезжает в Европу ради своей мечты работать в маркетинговом агентстве, Лукас Браво ранее носил короткую опрятную прическу. Прическа, которая казалась подходящей для его профессии в кулинарной индустрии, теперь сменилась "лохматой" стрижкой "волчья челка". Лили Коллинз (которая играет Эмилию) больше не носит свои caratteristic коричневые длинные волосы, а короткую стрижку "боб". Новый сезон "Эмилии в Париже" выходит на Netflix 15 августа.

Новый "лохматый" волчий вырез Бравого и короткий боб Коллинз стали темой обсуждений после прерывания интервью из-за землетрясения во время пресс-тура "Эмилии в Париже". Преображение их внешнего вида привлекло больше внимания фанатов и критиков, чем само землетрясение.

Несмотря на то, что землетрясение прервало их интервью, фанаты и критики были больше заинтригованы значительными изменениями прически Лукаса Бравого и Лили Коллинз в предстоящем сезоне "Эмилии в Париже".

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