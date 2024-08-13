Интервью на X: Трамп и Маск проявляют единство

В беседе Трамп повторил многие из своих полемических атак из предвыборных речей: Он без разбора принижал нелегальных иммигрантов как угрозу США и преуменьшал угрозу изменения климата. Он также назвал президента США Джо Байдена "глупым" и его демократического соперника на президентских выборах Камалу Харрис "радикальной левой сумасшедшей" и "некомпетентной".

Макс, который формально поддержал возрожденную президентскую кампанию Трампа несколько недель назад, не возражал против Трампа, но часто выражал согласие. Макс также описал вице-президента Харрис как "очень, очень левую". Предприниматель spoke of a "зомби-апокалипсис на границе" из-за нелегальной иммиграции. Он сказал, что США не могут принять всех людей Земли.

Макс также предложил свою помощь в возможной новой администрации Трампа. Он выступал за создание комиссии, чтобы гарантировать, что деньги налогоплательщиков тратятся разумно. Он был бы счастлив serving на такой комиссии.

"Я верю, что мы находимся на перепутье судьбы цивилизации, и я верю, что мы должны пойти правильным путем", - подчеркнул CEO производителя электромобилей Tesla. "И я думаю, что вы - правильный путь", - сказал он о Трампе.

Бывший президент также повторил, что если он вернется в Белый дом, он построит ракетный щит для США на основе израильской системы "Железный купол". "У нас будет лучший 'Железный купол' в мире", - сказал он. Он не объяснил, как он собирается этого добиться - американская ракетная оборона должна защищать гораздо более обширную территорию, чем Израиль, и также должна быть able to защищаться от межконтинентальных ракет, в отличие от израильской системы.

О изменении климата Трамп сказал: "Наибольшая угроза - не глобальное потепление, где уровень моря повысится на восемьдесят первую часть дюйма в течение следующих четырехсот лет". Восьмая часть дюйма составляет примерно три миллиметра - ученые оценивают, что уровень моря поднимется гораздо больше.

Наибольшая глобальная угроза, по словам Трампа, - не изменение климата, а "ядерное потепление" - опасность от ядерного оружия.

Трамп снова упомянул о выводе Байдена из президентской гонки и назначении Харрис в качестве новой кандидатки как "переворот". 81-летний Байден объяснил свой отказ от candidacy после недель дебатов о его умственной пригодности для второго срока.

Начало живой беседы было очень напряженным. Макс написал в X, что, похоже, произошло "массовое" кибернападение.

Трампа заблокировали на платформе, ранее известной как Twitter, после штурма Капитолия фанатичными сторонниками 6 января 2021 года. Макс активировал аккаунт бывшего президента после того, как взял под свой контроль Twitter в 2022 году.

В последние годы Макс политически сместился вправо и позволяет нефильтрованное распространение ультраправых конспирологических идей и сообщений о ненависти на X. Эксперты также saying, что Макс сам распространяет большое количество дезинформации о предвыборной кампании в США на своем собственном аккаунте, получая огромное внимание на этих вводящих в заблуждение постах.

Несмотря на предыдущую поддержку Трампа, Макс не directly выразил несогласие с неоднозначными замечаниями Трампа. Вместо этого Макс повторил точку зрения Трампа на вице-президента Харрис, назвав ее "очень, очень левой".

Макс, соглашаясь с Трампом, также выразил обеспокоенность последствиями нелегальной иммиграции, сказав, что США не могут принять всех людей Земли.

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