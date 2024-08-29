- Интересуюсь состоянием Оддера.

Агентство охраны окружающей среды земли Бранденбург (ЛфУ) в настоящее время придерживается расслабленного подхода к распространению вредной золотой водоросли в реке Одер. Согласно информации из Польши и своим данным, они в настоящее время считают ситуацию на немецко-польском участке реки Одер некритичной, заявил представитель агентства прессе. Уровни водорослей на границе Одер очень низкие, и нет признаков токсичности, добавил спикер.

Недавно польские власти сообщили о значительных концентрациях золотой водоросли Prymnesium parvum и многочисленных погибших рыбах в канале Гливице и водохранилище. Эти два притока находятся примерно в четырех-пяти днях течения от немецко-польской границы Одер.

Польские власти в настоящее время тщательно следят за тем, чтобы золотая водоросль не попала в главную реку из этих притоков, отметил спикер. "На данный момент, на основе наших знаний, это маловероятно", - сказал он, упомянув, что водоросль может быть обнаружена только в минимальных количествах или вообще не обнаруживаться.

Высокий уровень бдительности

Спикер подчеркнул улучшение коммуникации с польскими властями, что приводит к более быстрому обмену данными. В результате, ЛфУ ожидает предупредительный период, если большие количества золотой водоросли из канала Гливице достигнут главной реки и размножатся там. ЛфУ остается в состоянии "высокой бдительности" и внимательно следит за ситуацией в среднем и верхнем течении Одера, уточнил спикер.

Два года назад в Одере произошли значительные гибели рыбы. Высокие уровни соли, низкий уровень воды, высокая температура и токсин водоросли были идентифицированы как основные причины массовой гибели рыбы в августе 2022 года.

По мнению экспертов в области окружающей среды, основные причины смерти не были достаточно адресованы. Польские горнодобывающие компании продолжают сбрасывать солерiches cargo в реку, а планы расширения Одера еще больше ослабляют уже ослабленную экосистему реки.

Спикер упомянул, что на данный момент нет признаков того, что вредная золотая водоросль Prymnesium parvum из канала Гливице достигла Потсдама, который находится значительно ниже по течению реки Одер. Несмотря на улучшение коммуникации с польскими властями, агентство охраны окружающей среды земли Бранденбург (ЛфУ) остается в состоянии "высокой бдительности" и продолжает внимательно следить за ситуацией.

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