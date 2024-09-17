Интерес к традиционным, непрерывным телевизионным шоу в Германии снижается.

Традиционное линейное телевидение в Германии находится на снижении, согласно последнему анализу СМИ ARD/ZDF. Этот отчет показывает, что 73% лиц в возрасте 14 лет и старше смотрят линейное телевидение хотя бы раз в неделю. Эта цифра снизилась по сравнению с предыдущими годами, упав с 81% в 2021 году и 79% в 2023 году.

Существуют значительные различия в регулярном просмотре линейного телевидения в разных возрастных группах. Только 48% лиц в возрасте от 14 до 29 лет смотрят телевидение, в отличие от 61% тех, кто находится в возрастной группе от 30 до 49 лет, и впечатляющих 87% тех, кто находится в возрастной группе от 50 до 69 лет. Самая преданная возрастная группа - это 70 лет и старше, с показателем 95%.

С другой стороны, потребление видеороликов YouTube имеет совершенно другие цифры. Молодые люди возглавляют этот тренд, с показателем 78% регулярного просмотра YouTube, в то время как только 10% тех, кто старше 70 лет, используют платформу. Эти статистические данные основаны на всеобъемлющем опросе 2500 лиц, говорящих на немецком языке в возрасте 14 лет и старше, проведенном институтом маркетинговых исследований G.I.M. с 12 февраля по 5 мая 2023 года. Опрос проводился как по телефону (70%), так и онлайн (30%).

Исследование СМИ ARD/ZDF также показывает, что привычки просмотра линейного телевидения сильно различаются в разных возрастных группах. В то же время, исследование СМИ ARD/ZDF подчеркивает резкий контраст в потреблении видеороликов YouTube между молодым и старшим поколением.

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