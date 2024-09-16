Интенсивные тропические погодные условия поражают Каролины, а Хелен угрожает формированием шторма.

Примерно в 100 милях к востоку от Чарльстона, Южная Каролина, ранним понедельником наблюдалась система, демонстрирующая ветры тропического шторма силой 50 mph. В настоящий момент объявлены предупреждения о тропическом шторме для прибрежных районов Северной и Южной Каролины. Несмотря на то, что она классифицируется как Потенциальный тропический циклон восемь из-за недостаточной организации, существует 50-процентная вероятность того, что она будет повышена до тропического или субтропического шторма до посадки в полдень понедельника. Однако время истекает для того, чтобы она соответствовала критериям.

К утру понедельника Потенциальный тропический циклон восемь продемонстрировал необычное поведение: его самые сильные ветры и наиболее интенсивные дожди не были сосредоточены вокруг его центра. Вместо этого большинство системы интенсивных осадков и порывистых ветров находились далеко от плохо определенного центра, как показывают спутниковые снимки.

В результате, юго-восточная Южная Каролина, вероятно, испытает посадку, но северная Южная Каролина, скорее всего, пострадает больше всего от воздействия этой системы.

Наибольшую опасность представляет собой дождевое наводнение. Районы, близкие к границе Северной и Южной Каролины, такие как Уилмингтон, Северная Каролина, классифицируются как уровень 3 из 4 для вероятности дождевого наводнения в понедельник, согласно Центру прогнозирования погоды. Более широкий район риска уровня 2 из 4 охватывает большие части Северной Каролины и северной Южной Каролины, увеличивая вероятность наводнений, особенно если произойдет несколько эпизодов интенсивных осадков.

К понедельнему вечеру обширные осадки в размере 4-8 дюймов насытят эти районы, а некоторые части крайней южной Северной Каролины могут получить двузначные показатели. Кроме того, эта система может породить несколько торнадо в восточной Северной Каролине в понедельник. До трех футов наводнения могут затронуть северное побережье Южной Каролины и внешние банки Южной Каролины с понедельника днем до посадки, а опасные морские условия сохранятся в течение всего дня, согласно предупреждению Национальной службы погоды.

По мере того, как система перемещается внутрь Южной Каролины к позднему понедельнику и понедельному вечеру, ее скорость ветра быстро ослабнет. Несмотря на то, что дождь продолжит падать на части Каролин и достигнет более северных районов Средней Атлантики во вторник, система, как ожидается, полностью растворится к середине недели.

Каролины получили от 6 до 12 дюймов осадков от Дебби в начале августа, вызвав чрезвычайную ситуацию с наводнением вблизи Чарльстона, Южная Каролина.

Если система соответствует критериям для присвоения имени в понедельник, это станет первым названным штормом, поразившим Южную Каролину с тех пор, как ураган Иан поразил ее как ураган первой категории в 2022 году, и четвертым названным штормом, поразившим США в этом сезоне ураганов.

Прогноз погоды предупреждает о дождевых наводнениях как о наибольшей опасности, с высокой вероятностью интенсивных осадков в районах возле границы Северной и Южной Каролины, таких как Уилмингтон. Кроме того, Национальная служба погоды предупреждает о возможном наводнении высотой до трех футов на северном побережье Южной Каролины с понедельника днем.

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