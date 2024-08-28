- "Интеллектуально продвинутый" в отличие от "невинного": Сент-Паули пытается спровоцировать Союз

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Главный тренер Блассин промахнулся четыре раза в пресс-боксе Миллернтор для своего дебютного гола в настольном футболе, признавшись позже. На пресс-конференции перед матчем он выделил ключевые выводы из их изнурительного поражения от 1. FC Heidenheim в дебютном матче лиги: эффективность. Его счет в настольном футболе, возможно, отражает то, чего он хочет от своей команды в выездном матче против Униона Берлин, запланированном на пятницу вечером (20:30 по DAZN).

Блассин признал: "Им определенно нужно дать все, на что они способны. Немного удачи в завершении и они могли бы вернуться из Берлина с чем-то ценным". Он подчеркнул важность быть "более напористым и решительным". Тренер ожидает серьезной борьбы.

Хамбургская команда уступила 0:2 в домашнем матче против 1. FC Heidenheim, несмотря на преимущество. Ветеран-тренер предостерег от преувеличения ситуации. После первого матча ему сложно сделать окончательную оценку.

"Удивительная атмосфера" по мнению Ирвина

Капитан Ирвин тоже извлек уроки из деморализующего поражения. По его мнению, FC St. Pauli нужно быть "более отстраненным и хитрым, менее наивным". Австралийский международный поделился своими мыслями на пресс-конференции. На прошлой неделе было объявлено о продлении его контракта. В этот уик-энд Ирвин стремится к победе в захватывающей игре под флуоресцентными огнями в Берлине. Ирвин с нетерпением ждет "удивительной атмосферы" на стадионе. Около 2400 билетов были выделены для болельщиков из Гамбурга. Ирвин предсказывает "высокооктановую" встречу. Возможное присутствие защитника Салиякаса в составе столичной команды также не исключено, по словам Блассина.

Команда столицы, которая смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов в прошлом сезоне и чудом избежала вылета, начала новый сезон с ничьей 1:1 против Майнца под руководством нового главного тренера Бо Свенссона.

"Восторжен по всем новым приобретениям" - Блассин

Местная команда также столкнется с бывшим игроком своих вечных соперников, Hamburger SV. Бенеш, новичок Берлина, участвовал в дерби против FC St. Pauli в прошлом сезоне. "Для меня это somewhat of a unique situation. Enthusiasm remains intense", - прокомментировал 26-летний словак перед матчем.

FC St. Pauli не ожидает никаких громких подписаний до дедлайна трансферов. "На нас нет давления, чтобы действовать", - сказал Блассин. Местная команда хочет "медленно продвигаться" до закрытия трансферного окна в пятницу вечером. Если появится возможность, они "естественно будут готовы к действию на трансферном рынке". Однако он подчеркнул: "Я очень доволен всеми новыми приобретениями".

Блассин сказал о Унионе Берлин: "Они сильная команда с высокими духом. Их нужно толкнуть до предела, чтобы добиться результатов". В отношении мыслей Ирвина он сказал: "Ирвин считает, что FC St. Pauli должен быть более расчетливым и менее наивным в своей игре против Униона Берлин".

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