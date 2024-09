Intel прекращает строительство завода по производству полупроводников в Магдебурге

Правительство Германии с энтузиазмом планировало выделить щедрые десять миллиардов евро, чтобы заманить технологического гиганта Intel в Восточную Германию. К сожалению, Intel, кажется, передумала, оставив амбициозный проект в Магдебурге в подвешенном состоянии.

Глава Intel Пат Гелсингер объявил, что строительство ожидаемого завода может быть отложено на два года. Intel сейчас борется с финансовыми потерями и ввела меры по сокращению расходов. Изначально планировалось построить два завода в Саксонии-Анхальт, первый из которых должен был начать работу в 2022 году, создавая около 3000 рабочих мест.

Предполагаемая инвестиция в первый завод составляла 30 миллиардов евро. Правительство Германии согласилось предоставить государственную помощь в размере 9,9 миллиарда евро в поддержку переезда в прошлом году. Недавно Гелсингер гордо заявил, что в Магдебурге будут использоваться передовая производственная технология, что позволит Intel конкурировать с лидерами отрасли. Церемония закладки фундамента была запланирована на 2022 год, а производство должно было начаться в 2027 или 2028 году.

Однако Intel сообщила о колоссальных убытках в размере миллиарда долларов в последнем квартале, и финансовые аналитики предсказывают дальнейшие убытки. Чтобы справиться с этим, Гелсингер объявил, что будет уволено около 15 000 сотрудников, что составляет примерно 15% от общей численности персонала. Он надеется сэкономить более 10 миллиардов долларов к следующему году. Пока Intel приостановила свои планы по расширению в Польше и сосредоточилась на инвестициях в новые заводы в США и сотрудничестве с облачной службой Amazon для разработки новых чипов.

Новая стратегическая направленность Intel

Разрешение на строительство заводов в Магдебурге уже получено после тщательной проверки заявки на 2000 страниц и общественных консультаций с заинтересованными группами и муниципалитетами. Pending approval by the EU Commission for funding from the German government, representatives from Saxony-Anhalt expressed optimism that the EU would release the aid before year-end, allowing construction to commence.

Гелсингер видит будущее Intel в качестве ведущего контрактного производителя для других поставщиков чипов. Intel планирует овладеть продвинутыми производственными процессами, чтобы агрессивно конкурировать с такими игроками, как TSMC из Тайваня. Строительство в Магдебурге было важной частью этих планов.

Ранее Intel доминировала на рынке чипов, но затем отстала. Критическим моментом стало потерю позиций на рынке смартфонов. Intel пыталась использовать свои преимущества в секторе ПК для перехода в область мобильных устройств, но более энергоэффективные процессоры в итоге победили. В результате процессоры для смартфонов больше не производятся Intel, а поставляются конкурентами, такими как Qualcomm или TSMC.

Экономический эффект от финансовых потерь и мер по сокращению расходов Intel на немецкую экономику является вопросом, учитывая значительную государственную помощь в размере 9,9 миллиарда евро, обещанную для проекта в Магдебурге. Задержка в строительстве завода Intel в Магдебурге может потенциально повлиять на создание около 3000 рабочих мест в Саксонии-Анхальт.

Читайте также: