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Инструкции по приготовлению кремовой клубничной мыши прямо из холодильника

Этот рецепт мусса из клубники не только фантастически вкусный, но и удивительно прост в приготовлении. Идеальное слаdoе угощeние для жарких летних дней -certainties для тех, кто не может насладиться этой восхитительной ягодой.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Готовьтесь к вкусному рецепту мусса из клубники, идеальному для жарких летних послеобеденных часов.
Готовьтесь к вкусному рецепту мусса из клубники, идеальному для жарких летних послеобеденных часов.

- Инструкции по приготовлению кремовой клубничной мыши прямо из холодильника

Бонанза клубники в самом разгаре

Фестиваль клубники в самом разгаре. Сами по себе эти сладкие фрукты уже лакомство, а также они служат основой для множества вкусных десертов.

Королева ягод

Неудивительно, что клубника часто называют королевой ягод: она сладкая, сочная и полна аромата. С своим ярко-красным цветом она также притягивает взгляд. Ярко-красный цвет клубники обусловлен более чем 25 различными антоцианами, которые действуют как антиоксиданты в организме.

Кроме того, клубника богата витамином С, фолиевой кислотой, калием, магнием и растительными веществами - более чем достаточно причин наслаждаться сезоном клубники и лакомиться этим вкусным фруктом как можно чаще. Кроме пользы для здоровья, клубника также радует вкусовые рецепторы. Клубника содержит более 360 ароматических соединений, от карамели до персика до ноток фиалки.

Легче, воздушнее и кремовее

Но знаете ли вы, что с ботанической точки зрения клубника не является фруктом, а является типом сложного плода? Тем не менее, она является звездой многих летних блюд: в смузи, тортах, мороженом или смешанной в фруктовом салате - почти ничего нельзя приготовить с этой красной радостью. Так что пришло время разнообразить свои блюда.

Этот освежающий и фруктовый клубничный мусс легкий, но кремовый и пушистый, что делает его идеальным выбором для жарких летних дней. Настоящее лакомство для всех любителей клубники.

Рецепт фруктового клубничного мусса

Ингредиенты

  • 300г клубники
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 250мл сливок
  • 200г творожного сыра
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. агара (эквивалентно 5 листам желатина)

Инструкции

  1. Помойте, очистите и взбейте клубнику.
  2. Смешайте с сахаром, лимонным соком и творожным сыром.
  3. Взбейте сливки до образования жестких пиков и аккуратно добавьте их в клубничную смесь.
  4. Растворите агар в 50мл воды на среднем огне, помешивая в течение примерно двух минут.
  5. Возьмите 3 ст.л. клубничной смеси и добавьте в агар. Затем аккуратно смешайте с оставшимся клубничным кремом.
  6. Вылейте в десертные стаканы и поставьте в холодильник на хотя бы четыре часа.

Главные новости этого сезона посвящены фестивалю клубники, где королеву ягод, клубнику, празднуют во всей ее славе. С множеством вкусных десертов, главные новости полны клубничных угощений, в том числе рецепт недели: легкий и воздушный клубничный мусс.

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