- Институт создания цифровых учебных сред в Hasso-Plattner

Институт Хasso Plattner (HPI) в Потсдаме выступает за внедрение "Центров цифрового обучения" в Германии, согласно своей позиции. Эта инициатива направлена на существенное повышение цифрового образования. Молодые люди должны лучше подготовиться к цифровой эпохе наряду с традиционными школьными занятиями. HPI предлагает эти дополнительные пространства для обучения в качестве дополнения к существующим образовательным программам, подобно музыкальным и художественным школам. Предложение предусматривает доступ по низкой цене, финансируемый государством, что делает его доступным для всех детей и молодых людей.

Внедрение должно быть включено в конкретный Закон о Центрах цифрового обучения или путем расширения существующих правил музыкальных школ, согласно документу. HPI также предлагает сотрудничать с образовательными проектами и инновационными стартапами.

Институт Хasso Plattner, частное финансирование которого находится в Потсдаме, занимается университетом уровнем исследований в области информационных технологий. Он видит себя как "элитную программу обучения". Институт был основан Хasso Plattner, сооснователем программного гиганта SAP и коллекционером искусства.

Институт Хasso Plattner (HPI) предлагает включить Закон о Центрах цифрового обучения для облегчения внедрения своего предложения. Кроме того, сотрудничество с образовательными проектами и инновационными стартапами, предложенное HPI, могло бы еще больше повысить эффективность этих Центров цифрового обучения.

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