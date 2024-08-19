- Институт отмечает возрождение заболеваемости корью из-за вируса Усуту

В Германии в настоящее время происходит значительная гибель черных дроздов из-за вируса Усуту, который передается комарами. По данным Института тропической медицины Бернхарда Нохта, расположенного в Гамбурге, около 25% исследованных и протестированных в этом году птиц были инфицированы вирусом. С начала года в институт было доставлено более 120 трупов животных, в том числе черных дроздов, дроздов и соколов. В отличие от этого, в 2023 году было зарегистрировано всего 100 случаев.

Увеличение сообщений о больных или умерших птицах в Нижней Саксонии

Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) получил почти в два раза больше сообщений о больных или умерших птицах с начала года по сравнению с тем же периодом 2023 года. На данный момент NABU получил 1536 сообщений о 1806 умерших и 1060 больных черных дроздах и других птицах через свою онлайн-платформу.

Сообщения в основном поступают со всей страны, с особой концентрацией в Нижней Саксонии. Там зарегистрировано не менее 800 умерших и более 400 больных черных дроздов, что составляет более чем в шесть раз больше, чем в том же периоде 2023 года.

Эти числа могут продолжать расти

Эксперт по сохранению птиц NABU Марко Зоммерфельд считает, что эти числа могут быть всего лишь верхушкой айсберга и могут существенно возрасти. Он предупреждает, что популяции черных дроздов могут пострадать от еще одного серьезного удара, если тенденция сохранится, поскольку численность черных дроздов в Гамбурге упала примерно на 40% в 2018 году и до сих пор не восстановилась. Такие большие потери вызывают беспокойство для столь широко распространенного вида.

Документирование распространения вируса

Институт Бернхарда Нохта и NABU полагаются на помощь общественности и надеются, что люди продолжат сообщать и сдавать умерших и больных животных, чтобы можно было отслеживать, документировать и научно оценивать распространение вируса.

Вирус Усуту передается местными комарами. Зараженные птицы проявляют симптомы вялости и упадка, прежде чем умереть от вируса в течение нескольких дней. Первоначально выявленный в Германии в 2011 году, патоген стал первой серьезной вспышкой гибели птиц в стране. Тропический вирус присутствует в Европе более десяти лет и продолжает распространяться, как утверждает NABU.

Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) призывает жителей районов, пострадавших от вируса Усуту, сообщать о больных или умерших птицах на своей онлайн-платформе, так как данные из этих сообщений помогут NABU и Институту Бернхарда Нохта отслеживать и документировать распространение вируса. Несмотря на то, что в этом году было получено почти в два раза больше сообщений, чем в 2023 году, эксперт по сохранению птиц NABU Марко Зоммерфельд опасается, что зарегистрированные случаи больных или умерших птиц могут быть всего лишь верхушкой айсберга для NABU, и популяция черных дроздов может столкнуться с еще одним серьезным ударом, если тенденция сохранится, поскольку численность черных дроздов в Гамбурге сократилась примерно на 40% в 2018 году и до сих пор не восстановилась.

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