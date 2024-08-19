Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиNABU

Институт отмечает возрождение заболеваемости корью из-за вируса Усуту

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

- Институт отмечает возрождение заболеваемости корью из-за вируса Усуту

В Германии в настоящее время происходит значительная гибель черных дроздов из-за вируса Усуту, который передается комарами. По данным Института тропической медицины Бернхарда Нохта, расположенного в Гамбурге, около 25% исследованных и протестированных в этом году птиц были инфицированы вирусом. С начала года в институт было доставлено более 120 трупов животных, в том числе черных дроздов, дроздов и соколов. В отличие от этого, в 2023 году было зарегистрировано всего 100 случаев.

Увеличение сообщений о больных или умерших птицах в Нижней Саксонии

Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) получил почти в два раза больше сообщений о больных или умерших птицах с начала года по сравнению с тем же периодом 2023 года. На данный момент NABU получил 1536 сообщений о 1806 умерших и 1060 больных черных дроздах и других птицах через свою онлайн-платформу.

Сообщения в основном поступают со всей страны, с особой концентрацией в Нижней Саксонии. Там зарегистрировано не менее 800 умерших и более 400 больных черных дроздов, что составляет более чем в шесть раз больше, чем в том же периоде 2023 года.

Эти числа могут продолжать расти

Эксперт по сохранению птиц NABU Марко Зоммерфельд считает, что эти числа могут быть всего лишь верхушкой айсберга и могут существенно возрасти. Он предупреждает, что популяции черных дроздов могут пострадать от еще одного серьезного удара, если тенденция сохранится, поскольку численность черных дроздов в Гамбурге упала примерно на 40% в 2018 году и до сих пор не восстановилась. Такие большие потери вызывают беспокойство для столь широко распространенного вида.

Документирование распространения вируса

Институт Бернхарда Нохта и NABU полагаются на помощь общественности и надеются, что люди продолжат сообщать и сдавать умерших и больных животных, чтобы можно было отслеживать, документировать и научно оценивать распространение вируса.

Вирус Усуту передается местными комарами. Зараженные птицы проявляют симптомы вялости и упадка, прежде чем умереть от вируса в течение нескольких дней. Первоначально выявленный в Германии в 2011 году, патоген стал первой серьезной вспышкой гибели птиц в стране. Тропический вирус присутствует в Европе более десяти лет и продолжает распространяться, как утверждает NABU.

Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) призывает жителей районов, пострадавших от вируса Усуту, сообщать о больных или умерших птицах на своей онлайн-платформе, так как данные из этих сообщений помогут NABU и Институту Бернхарда Нохта отслеживать и документировать распространение вируса. Несмотря на то, что в этом году было получено почти в два раза больше сообщений, чем в 2023 году, эксперт по сохранению птиц NABU Марко Зоммерфельд опасается, что зарегистрированные случаи больных или умерших птиц могут быть всего лишь верхушкой айсберга для NABU, и популяция черных дроздов может столкнуться с еще одним серьезным ударом, если тенденция сохранится, поскольку численность черных дроздов в Гамбурге сократилась примерно на 40% в 2018 году и до сих пор не восстановилась.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Рабочие места также могут внедрить политики для обуздания чрезмерного использования смартфонов...
Главные темы

Входит ли в компетенцию начальника запретить использование мобильных телефонов на рабочем месте?

Входит ли в компетенцию начальника запретить использование мобильных телефонов на рабочем месте? Чувствуете себя некомфортно без телефона под рукой во время рабочих часов? Для многих это почти непостижимо. Однако некоторые работодатели вводят такие ограничения. Законно ли это? Просмотр телефона под столом или быстрый взгляд на него при появлении уведомления? Что

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Россия отвергает возможность переговоров с Украиной из-за продолжающихся военных действий.
Главные темы

Россия отвергает возможность переговоров с Украиной из-за продолжающихся военных действий.

В ответ на военные действия Украины на территории России Kursk чиновники России отклонили идею переговоров с Киевом. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, общение с Украиной в настоящее время считается 'неподходящим'. Он выразил это мнение через Telegram в понедельник. Президент Украины...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно