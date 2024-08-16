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Федеральные земли ГерманииНовостиЗдоровье животных

Институт Лоффлера подтвердил заболевание голубого языка в Саарской области

После открытия болезни 'синеголовка' в Сааре, окончательное подтверждение Федерального исследовательского института по животноводству все еще ждали. Это было получено теперь

 and  Viktoria Klein
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Болезнь синеглазка подтверждена у овец и крупного рогатого скота в Саарланде. Вакцинация в целом...
Болезнь синеглазка подтверждена у овец и крупного рогатого скота в Саарланде. Вакцинация в целом возможна в качестве எதிர்ப்பு duplicated

- Институт Лоффлера подтвердил заболевание голубого языка в Саарской области

Федеральное исследовательское учреждение по ветеринарии (ФИВ) подтвердило три случая синего языка в Саарланде. Образцы, исследованные национальной лабораторией-референсом по синему языку в ФИВ, были получены с молочной фермы и двух овцеводческих хозяйств, сообщил представитель института в Грайфсвальде. Точное количество пострадавших животных не уточнялось. Подробностей о точных местах вспышек также не приводилось.

Установление карантинных зон

В среду были выявлены случаи синего языка в трех хозяйствах в Саарланде, где содержатся крупный рогатый скот и овцы. Окончательное подтверждение ФИВ все еще ожидалось. Вспышка привела к установлению карантинных зон в качестве обязательной меры, сообщил представитель.

После официального подтверждения вспышки животные, восприимчивые к вирусу, в основном крупный рогатый скот, овцы и козы, могут перевозиться в Германии и ЕС только при определенных условиях, согласно Министерству окружающей среды Саарланда. Эти и другие меры по борьбе с болезнью реализуются Управлением по защите прав потребителей (УЗП).

Нет риска заражения для людей

Согласно информации Министерства окружающей среды, нет риска заражения людей. Мясо и молочные продукты можно потреблять без опасений.

Синий язык — это нотифицируемое вирусное заболевание, передаваемое мелкими кровососущими мошками, сообщило министерство. Кроме крупного рогатого скота и овец, восприимчивы также козы, ламы и альпаки. Животных можно защитить от заболевания вакцинацией.

Меры, реализуемые УЗП, также включают регулярные проверки здоровья животных в карантинных зонах для мониторинга распространения синего языка, с акцентом на восприимчивые виды, такие как крупный рогатый скот, овцы и козы. Для поддержания здоровья животных и предотвращения дальнейших вспышек на пострадавших фермах должны быть приняты строгие биosecurity меры.

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