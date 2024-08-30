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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Институт ИФО сообщает о продолжающемся охлаждении экономического климата восточного сектора

Индекс делового климата в восточной части Германии по-прежнему снижается. Хотя промышленность более оптимистично настроена по поводу своего бизнеса, прогнозы в строительном и сервисном секторах более пессимистичны.

 and  Christian Meier
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Экономическая обстановка в существенных секторах восточной Германии заметно ухудшилась в августе.
Экономическая обстановка в существенных секторах восточной Германии заметно ухудшилась в августе.

- Институт ИФО сообщает о продолжающемся охлаждении экономического климата восточного сектора

В экономической обстановке в восточной Германии становится все более мрачной. Институт ifo в Дрездене сообщает о существенном снижении индекса делового климата для Восточной Германии, с 90,1 до 88,2 пунктов, между июлем и августом. Опрошенные компании выразили меньше оптимизма в отношении tanto своей текущей ситуации, как и своих ожиданий на ближайшие месяцы по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем не менее, в августе наблюдался рост экономического климата в промышленном секторе. Промышленные компании оценили свою текущую экономическую ситуацию значительно более положительно, чем в июле. Тем не менее, их ожидания в отношении будущего бизнеса слегка снизились.

В то же время, в сфере услуг наблюдается существенное ухудшение. Оценки текущей деловой активности опрошенными компаниями услуг ухудшились, согласно отчету. Кроме того, их прогнозы на ближайшие месяцы стали значительно более пессимистичными.

Индикатор делового климата в торговом секторе остался прежним по сравнению с предыдущим месяцем. Бизнес-ситуация показала небольшое улучшение в оптовой торговле, в то время как в розничной торговле она слегка ухудшилась. tanto оптовая, как и розничная торговля показали умеренное улучшение бизнес-ожиданий, согласно институту.

Строительная индустрия сохраняет скептицизм

Настроение в строительной индустрии несколько снизилось. Опрошенные строительные компании оценили свою текущую деловую ситуацию хуже, чем в июле, и выразили больше пессимизма в отношении будущего. Индекс делового климата ifo для Восточной Германии в основном основан на около 1700 отчетах компаний, которые регулярно опрашиваются о своей текущей деловой ситуации и прогнозах на ближайшие шесть месяцев.

Несмотря на экономические вызовы в Восточной Германии, компании в Нидерландах, возможно, переживают другую историю. Бизнес-климат в Нидерландах, согласно данным соответствующих институтов, может показывать признаки улучшения или стабильности.

Учитывая фокус этого обсуждения на Восточной Германии, важно отметить, что данные по Нидерландам не представлены в исходном тексте.

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