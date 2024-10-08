Инспекция: Уолц делает необоснованные заявления о позициях Трампа по абортам и экономическим вопросам

Проверка фактов по двум утверждениям. Команда Харриса-Валз хранила молчание по этому вопросу.

Неверное заявление Вальца об абортах

Во время интервью на Fox News в воскресенье Вальц обсуждал закон об абортах в Миннесоте, а затем переключился на Трампа, кандидата в президенты от республиканцев. Он утверждал: "Дональд Трамп выступает за запрет абортов на всей территории США".

Факты напрямую: Заявление Вальца не обосновано. Трамп не выступает за запрет абортов на всей территории США. С весны Трамп заявлял, что хочет, чтобы политики в отношении абортов определялись каждым штатом, а не федеральным правительством для всей страны. Трамп также объявил на прошлой неделе, что наложит вето на любой федеральный закон об абортах, который примет Конгресс.

Трамп выразился в социальных сетях на прошлой неделе: "ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО Я НЕ ПОДДЕРЖУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА АБОРТЫ ПОД ЛЮБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ И НАЛОЖУ ВЕТО, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ДЕЛО КАЖДОГО ШТАТА, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ВОЛЕЙ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ (ВОЛЕЙ НАРОДА!)"

Как кандидат в президенты 2016 года Трамп поддерживал федеральный запрет на аборты после 20 недель беременности (с исключениями для изнасилования, инцеста и когда жизнь матери находится под угрозой). Он повторял эту позицию, будучи президентом. Однако он не поддерживает федеральный запрет в своей текущей кампании.

В марте Трамп подсказывал, что мог бы поддержать федеральный запрет на 15 неделе. Вместо этого в апреле он объявил, что хочет, чтобы политики в отношении абортов оставлялись штатам. С тех пор он придерживается этой позиции. И с апреля он неоднократно заявлял, что не подпишет федеральный запрет; он повторил это во время последнего дебатов президентов в прошлом месяце.

Достойно упоминания, когда Вальц говорит, что Трамп отказался подтвердить во время последнего дебатов в прошлом месяце, что наложит вето на федеральный запрет (Трамп аргументировал, что "я не буду этого делать", подразумевая, что такой закон не будет принят Конгрессом). И поскольку предсказания будущего нельзя проверить, мы не оцениваем, когда Вальц утверждает, что Трамп "будет" вводить запрет на всей территории США. (Вальц неоднократно ссылался на проект 2025, инициативу консервативного think tank, в которой участвовали многие бывшие чиновники администрации Трампа, хотя сам Трамп не был вовлечен. Проект выступал за ужесточение старого закона, запрещающего отправку по почте лекарств и устройств для абортов, что, по мнению некоторых критиков, могло бы эффективно запретить аборты без нового законодательства.)

Но Вальц заходит дальше, обсуждая прошлые события или предсказывая будущее, делая заявление о том, что, якобы, Трамп якобы придерживается в настоящее время. И это заявление неверно.

Команда Вальца поделилась записью интервью с неверным заявлением в его социальных сетях в воскресенье, повторяя заявление в подписях.

Неверное заявление Вальца об экономике

В воскресном интервью Вальц утверждал, что жители Огайо, штат, который он посетил в субботу, "понимают, что когда Трамп ушел с поста, мы имели больше безработных, пропорционально, чем во время Великой Депрессии".

Факты первым делом: Это ложь. Уровень безработицы составлял 6,4% когда Трамп покинул пост в январе 2021 года, снизившись с пика в 14,8% во время пандемии в апреле 2020 года. С другой стороны, уровень безработицы был выше 20% в течение лет Великой Депрессии, которая длилась с примерно 1929 по 1939 год, и был выше 10% почти все 1930-е годы.

Вице-президент Камала Харрис сделала подобное, но более ограниченное неверное заявление во время дебатов с Трампом в сентябре, сказав, что "Дональд Трамп оставил нас с самой высокой безработицей со времен Великой Депрессии". Даже с существенным "со времен" уточнением, это было неверно; уровень безработицы был выше 6,4% и в недавнем прошлом, в 2014 году.

Пост в социальных сетях команды Вальца с неверным заявлением об абортах продолжает циркулировать, способствуя политизированной дискуссии вокруг прав на деторождение. Продолжающийся спор в политике часто включает в себя интерпретации и неверные интерпретации позиций политиков по различным вопросам.

Несмотря на утверждение Вальца, что Трамп выступает за запрет абортов на всей территории США, которое было опровергнуто, вопрос политики в отношении абортов остается горячей темой в американской политике. Вопрос давно является предметом споров, с защитниками права штатов и противниками, выступающими за федеральное законодательство для защиты прав на деторождение.

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