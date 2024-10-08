Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Инспекция: Уолц делает необоснованные заявления о позициях Трампа по абортам и экономическим вопросам

Губернатор Тим Волз, демократ, баллотировавшийся на пост вице-президента от Миннесоты, в воскресенье сделало ошибочные утверждения о позиции бывшего президента Дональда Трампа по вопросу об абортах и экономическом положении при его уходе из Белого дома.

 and  Christian Meier
Время чтения 3 минут

Инспекция: Уолц делает необоснованные заявления о позициях Трампа по абортам и экономическим вопросам

Проверка фактов по двум утверждениям. Команда Харриса-Валз хранила молчание по этому вопросу.

Неверное заявление Вальца об абортах

Во время интервью на Fox News в воскресенье Вальц обсуждал закон об абортах в Миннесоте, а затем переключился на Трампа, кандидата в президенты от республиканцев. Он утверждал: "Дональд Трамп выступает за запрет абортов на всей территории США".

Факты напрямую: Заявление Вальца не обосновано. Трамп не выступает за запрет абортов на всей территории США. С весны Трамп заявлял, что хочет, чтобы политики в отношении абортов определялись каждым штатом, а не федеральным правительством для всей страны. Трамп также объявил на прошлой неделе, что наложит вето на любой федеральный закон об абортах, который примет Конгресс.

Трамп выразился в социальных сетях на прошлой неделе: "ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО Я НЕ ПОДДЕРЖУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА АБОРТЫ ПОД ЛЮБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ И НАЛОЖУ ВЕТО, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ДЕЛО КАЖДОГО ШТАТА, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ВОЛЕЙ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ (ВОЛЕЙ НАРОДА!)"

Как кандидат в президенты 2016 года Трамп поддерживал федеральный запрет на аборты после 20 недель беременности (с исключениями для изнасилования, инцеста и когда жизнь матери находится под угрозой). Он повторял эту позицию, будучи президентом. Однако он не поддерживает федеральный запрет в своей текущей кампании.

В марте Трамп подсказывал, что мог бы поддержать федеральный запрет на 15 неделе. Вместо этого в апреле он объявил, что хочет, чтобы политики в отношении абортов оставлялись штатам. С тех пор он придерживается этой позиции. И с апреля он неоднократно заявлял, что не подпишет федеральный запрет; он повторил это во время последнего дебатов президентов в прошлом месяце.

Достойно упоминания, когда Вальц говорит, что Трамп отказался подтвердить во время последнего дебатов в прошлом месяце, что наложит вето на федеральный запрет (Трамп аргументировал, что "я не буду этого делать", подразумевая, что такой закон не будет принят Конгрессом). И поскольку предсказания будущего нельзя проверить, мы не оцениваем, когда Вальц утверждает, что Трамп "будет" вводить запрет на всей территории США. (Вальц неоднократно ссылался на проект 2025, инициативу консервативного think tank, в которой участвовали многие бывшие чиновники администрации Трампа, хотя сам Трамп не был вовлечен. Проект выступал за ужесточение старого закона, запрещающего отправку по почте лекарств и устройств для абортов, что, по мнению некоторых критиков, могло бы эффективно запретить аборты без нового законодательства.)

Но Вальц заходит дальше, обсуждая прошлые события или предсказывая будущее, делая заявление о том, что, якобы, Трамп якобы придерживается в настоящее время. И это заявление неверно.

Команда Вальца поделилась записью интервью с неверным заявлением в его социальных сетях в воскресенье, повторяя заявление в подписях.

Неверное заявление Вальца об экономике

В воскресном интервью Вальц утверждал, что жители Огайо, штат, который он посетил в субботу, "понимают, что когда Трамп ушел с поста, мы имели больше безработных, пропорционально, чем во время Великой Депрессии".

Факты первым делом: Это ложь. Уровень безработицы составлял 6,4% когда Трамп покинул пост в январе 2021 года, снизившись с пика в 14,8% во время пандемии в апреле 2020 года. С другой стороны, уровень безработицы был выше 20% в течение лет Великой Депрессии, которая длилась с примерно 1929 по 1939 год, и был выше 10% почти все 1930-е годы.

Вице-президент Камала Харрис сделала подобное, но более ограниченное неверное заявление во время дебатов с Трампом в сентябре, сказав, что "Дональд Трамп оставил нас с самой высокой безработицей со времен Великой Депрессии". Даже с существенным "со времен" уточнением, это было неверно; уровень безработицы был выше 6,4% и в недавнем прошлом, в 2014 году.

Пост в социальных сетях команды Вальца с неверным заявлением об абортах продолжает циркулировать, способствуя политизированной дискуссии вокруг прав на деторождение. Продолжающийся спор в политике часто включает в себя интерпретации и неверные интерпретации позиций политиков по различным вопросам.

Несмотря на утверждение Вальца, что Трамп выступает за запрет абортов на всей территории США, которое было опровергнуто, вопрос политики в отношении абортов остается горячей темой в американской политике. Вопрос давно является предметом споров, с защитниками права штатов и противниками, выступающими за федеральное законодательство для защиты прав на деторождение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно