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ПолитикаНовости

Инспектор, курирующий Министерство юстиции, заявил, что отчет, в котором подробно описывается управление департаментом беспорядками 6 января, вряд ли будет опубликован до предстоящих выборов.

Ожидается, что доклад инспектора генерального прокурора по вопросу управления министерством юстиции беспорядками на Капитолии США 6 января 2021 года будет veröffentlicht только после президентских выборов в ноябре.

 and  Carmen Simpson
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Инспектор, курирующий Министерство юстиции, заявил, что отчет, в котором подробно описывается управление департаментом беспорядками 6 января, вряд ли будет опубликован до предстоящих выборов.

На слушаниях, проведенных республиканским подкомитетом Палаты представителей по вопросу якобы "военной" деятельности федерального правительства, инспектор-генерал Майкл Хорауиз признался, что предварительный отчет еще не подготовлен для публикации.

"Я сомневаюсь, что он будет завершен к сроку голосования", - заявил Хорауиз.

При вопросе представителя Томаса Масси от Кентукки (ГОП) о том, будет ли отчет завершен до инаугурации 20 января, Хорауиз выразился: "Это определенно моя цель".

Он также упомянул необходимость тщательной оценки в процессе классификации.

Хорауиз объявил расследование о том, как администрация готовилась и реагировала на насилие изначально в 2021 году. На слушаниях в среду он сообщил, что расследование было приостановлено на время, пока Министерство юстиции проводило уголовные расследования, связанные с инцидентом 6 января. Оно не возобновлялось до предыдущего года, сказал он.

Задержка с публикацией предварительного отчета может повлиять на текущие политические дискуссии. Цель Хорауиза - завершить отчет до вступления в должность новой администрации.

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