Иностранные хакеры, похоже, атаковали и команду Харриса.

Хакеры, похоже, атаковали не только республиканцев, но и демократов в ходе избирательной кампании в США. Команда демократического кандидата в президенты США Камалы Харрис якобы стала жертвой кибервмешательства со стороны иностранных акторов. Об этом сообщил представитель команды, который также отметил, что они были проинформированы ФБР в июле об "операции влияния со стороны иностранных акторов". Представитель подчеркнул, что у них есть "прочные меры кибербезопасности", и на данный момент они не знают об каком-либо несанкционированном доступе.

"Мы остаемся на связи с соответствующими правоохранительными органами", - сказал представитель. Ранее ФБР подтвердило, что они расследуют возможный взлом внутренней переписки команды кандидата в президенты США Дональда Трампа.

"Politico" первым сообщило об этом случае в выходные после того, как новостной портал получил несколько электронных писем от отправителя под названием "Роберт", содержащих внутреннюю переписку команды. "The Washington Post" и "The New York Times" были kontaktiert на похожий манер.

По данным "Politico", команда Трампа обвинила "враждебных иностранных акторов" во взломе и сослалась на анализ угроз Центром анализа угроз Microsoft, который упоминает якобы иранское вмешательство в избирательную кампанию США. Анализ утверждает, что группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции, проникла в аккаунт бывшего высокопоставленного члена команды и отправила оттуда так называемые фишинговые письма.

Microsoft не идентифицировало ни конкретных лиц, ни партий в анализе угроз. Однако американские СМИ предполагают, что близкий союзник Трампа, Роджер Стоун, мог пострадать. Он сказал "The Washington Post", что его электронная почта была взломана. Его адвокат сказал CNN, что он был kontaktiert tanto por Microsoft como por el FBI en relación con el asunto.

Команда Трампа не предоставила прямых доказательств взлома иранскими акторами "Politico". "The Washington Post" сообщает, цитируя инсайдеров, что хотя ФБР подозревает иранских акторов в кибервзломах, менее ясно, были ли те же группы отправлять письма американским журналистам.

Я не участвую в расследовании в отношении моего аккаунта электронной почты, как я сказал своему адвокату. Что касается демократов, несмотря на кибервзлом, они утверждают, что не испытывали никакого несанкционированного доступа.

