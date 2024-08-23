- Инновационный подход к проблемным телемаркетинговым кампаниям

Известная старая радиомачта** под названием "Телемориц" в Ганновере, обреченная на снос, может иметь больше шансов на сохранение, чем считалось ранее. Местный бизнесмен ведет переговоры с городским правительством и владельцем башни, Volkswagen Commercial Vehicles, о возможности создания около 120 крошечных квартир на месте, как сообщалось в "Hannoversche Allgemeine Zeitung" в прошлую пятницу.

Ранее сообщалось, что проект, возглавляемый предпринимателем в сфере событий Даниелем Пфлигером и музыкальным продюсером Муссе Т., получил около 8 миллионов евро финансовых обязательств. Их цель состояла в том, чтобы обеспечить будущее башни как места для концертов и уникальных событий.

Ганноверский предприниматель предлагает не только переоборудовать техническую платформу на высоте около 70 метров для проживания, но и создать микроквартиры вокруг ядра башни. По сообщениям, нижние восемь метров останутся свободными, за исключением некоторых укреплений, а также семь метров выше них под платформой. "Это будет сильным утверждением эффективного жилья в центре города", - сказал он газете.

Городской архитектор Томас Вилхабер (СДПГ) сказал газете: "Если этот проект состоится, он должен стать 'знамением' для города, а не просто высоткой с телебашней на вершине. Там должно быть разработано что-то уникальное, что снова сделает Ганновер уникальным". Город поддерживает расширение обеих проектных идей.

Устойчивость на краю

Построенная в 1959 году и высотой 141 метр, башня принадлежит Volkswagen Commercial Vehicles с 2000 года. Отчет за 2023 год показал, что устойчивость башни находится "на грани". Volkswagen Commercial Vehicles планирует демонтировать ее, если не будет найдено альтернативное решение. Логотипы бренда уже удалены с самой высокой платформы, на высоте 102 метра над автобусной станцией.

В 2020 году кусок бетона размером с кирпич отвалился от башни на высоте около 70 метров. Никто не пострадал. С тех пор промышленные альпинисты регулярно осматривают фасад старой телебашни.

Техническая стабилизация заслуживает рассмотрения

Volkswagen Commercial Vehicles оценивает стоимость необходимого ремонта для стабилизации башни примерно в 23 миллиона евро. К октябрю автопроизводитель и город Ганновер должны решить, демонтировать или продать башню.

"Башня действительно могла бы выиграть от дальнейшей технической стабилизации помимо бетонных ремонтов", - сказал ганноверский предприниматель газете. Сегменты шахты можно было бы заключить в дополнительную структуру, которая также могла бы вместить квартиры, лифты и лестницы.

Ганноверский предприниматель предлагает не только переоборудовать техническую платформу башни для проживания, но и включить микроквартиры вокруг ее ядра. По словам предпринимателя, это могло бы служить значительной поддержкой эффективного жилья в центре города.

Возможная стабилизация башни Телемориц за счет дополнительной технической поддержки и структурной оболочки - это идея, предложенная ганноверским предпринимателем, так как она также может предоставить место для квартир, лифтов и лестниц.

Читайте также: