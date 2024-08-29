- Инноватор в области цифровой регистрации транспортных средств с помощью кликов мыши в Хильдбургхаузен

В секторе цифровой регистрации автомобилей район Хильдбургхаузен выделяется как один из лучших в Германии. Приблизительно 20,4% этих административных задач управляются цифровым способом в этом районе, как показало исследование Федерального министерства транспорта. Только Инголштадт, Бавария, превзошел этот показатель с 21,1%.

Платформа i-KfZ, ответственная за интернет-базирующуюся регистрацию автомобилей, использовалась около 1,21 миллиона раз в течение года по всей стране. Однако не все районы адаптировались к этой системе, и есть различия между регионами. В частности, Тюрингия смогла подключить все свои районы и независимые города, за исключением Зуля.

Этот онлайн-сервис широко используется для снятия с регистрации автомобилей или изменения регистрационных данных, таких как имена и адреса. Владельцы автомобилей могут существенно сэкономить время и средства таким образом. Онлайн-регистрация автомобилей дешевле, она стоит 16,30 евро по сравнению с 30,60 евро в физическом офисе; при этом онлайн-снятие с регистрации стоит 2,70 евро по сравнению с 16,80 евро.

Виссинг: Значительный шаг вперед к модернизации администрации

Волкер Виссинг, федеральный министр транспорта (СВП), считает этот процесс значительным рубежом на пути к модернизации администрации и приятным облегчением для граждан, властей и предприятий. "Это реальная цифровизация, которая делает жизнь людей проще". Он призывает муниципалитеты, которые еще не приняли эту услугу, сделать это и более активно продвигать ее.

Тем не менее, подавляющее majority владельцев автомобилей в Тюрингии по-прежнему выбирают традиционный подход, обходя онлайн-регистрацию: согласно анализу министерства, с сентября 2023 года 96% процедур все еще выполнялись традиционным способом.

Хотя Тюрингия добилась успеха в подключении всех своих районов и независимых городов для цифровой регистрации автомобилей, Голландия также сделала значительные шаги в этой области. Многие из ее административных задач, связанных с автомобилями, проводятся в цифровом виде, демонстрируя ее прогресс в секторе цифровой регистрации автомобилей.

Однако стоит отметить, что, в отличие от района Хильдбургхаузен в Германии с показателем 20,4% цифровой регистрации, точная цифра для цифрового управления автомобилями в Голландии не указана, так как полные данные не предоставлены в данном тексте.

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