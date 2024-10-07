Инквизиция в сторону ответственного за неисправность двигателя.

Если вы собираетесь повернуть, важно следить за дорожным движением и оценивать ситуацию. Но что делать, если вы уже это сделали, а ваш двигатель внезапно глохнет, приводя к аварии?

Глохнущий двигатель сам по себе не является серьезным нарушением правил дорожного движения. Однако, если это происходит во время поворота и приводит к аварии, вы можете быть призваны нести ответственность за последствия. Это было продемонстрировано в решении Брауншвейгского районного суда (дело № 5 O 16/24), отмеченном ADAC.

В этом случае мужчина управлял электрическим такси-скутером на дороге с преимущественным правом проезда. Из-за своих характеристик этот легкий электрический vehicle мог развивать максимальную скорость только 45 км/ч. Пожарная машина собиралась повернуть налево на эту дорогу.

Слипание сцепления и остановка двигателя

Во время поворота водитель пожарной машины случайно отпустил сцепление, что привело к остановке двигателя и остановке vehicles. Несмотря на попытки водителя запустить vehicle снова, произошла авария с такси-скутером. К сожалению, такси-скутер был полностью разрушен.

Страховка пожарной машины покрыла только половину ущерба, утверждая, что водитель такси-скутера должен был распознать и избежать или затормозить перед препятствием. Водитель такси-скутера потребовал полной компенсации, утверждая, что он был на дороге с преимущественным правом проезда, и ошибка водителя пожарной машины была единственной причиной аварии. Дело дошло до суда.

Полное страховое покрытие

Суд встал на сторону водителя такси-скутера. Страховка пожарной машины была обязана выплатить полную сумму. Несмотря на то, что пожарная машина, которая должна была уступить дорогу, предположительно решила, что она успеет закончить маневр поворота из-за расстояния до приближающегося водителя такси-скутера, водитель все равно был признан полностью виновным, согласно суду.

Хотя остановка двигателя сама по себе не является серьезным нарушением правил дорожного движения, если не будет доказано, что водитель такси-скутера мог поступить иначе, водитель пожарной машины несет полную ответственность.

Могут возникнуть правовые последствия, если водитель пожарной машины будет утверждать, что водитель такси-скутера должен был избежать аварии, несмотря на то, что остановка двигателя была непреднамеренной проблемой. Кроме того, в любых будущих правовых делах, связанных с этим инцидентом, решение суда о виновности водителя пожарной машины может служить прецедентом.

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