Инквизиция множества объявленных заводов по производству чипов

В северной части Дрездена состоялось знаковое событие, на котором присутствовали такие значимые фигуры, как CEO TSMC Ц. Ц. Вей, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер. Они собрались на промышленной площадке в районе Клотцше для участия в торжественной церемонии закладки фундамента современного завода по производству чипов, который будет возведен под названием Европейская компания по производству полупроводников (ESMC) под руководством TSMC, Bosch, Infineon и NXP. Основной целью было обеспечить в первую очередь автомобильную промышленность.

Европейская комиссия с радостью восприняла это развитие и одобрила субсидию в размере 5 миллиардов евро для поддержки проекта ESMC в Германии. Участвующие компании также внесут свой вклад в размере 5 миллиардов евро. Ожидается, что производство на заводе начнется в 2027 году, что создаст около 2000 рабочих мест. Строительство полупроводникового производства в Европе является стратегическим предприятием, направленным на минимизацию зависимости континента.

Завод TSMC в Дрездене является лишь началом таких проектов, и официальное объявление проекта состоялось за год до церемонии закладки фундамента - что является разумным прогрессом по сравнению с другими объявленными заводами по производству чипов, которые не продвинулись так быстро.

Финансовые трудности Intel

Самый значительный инвестиционный проект планируется в Магдебурге, где Intel планирует вложить 30 миллиардов евро в два новых предприятия - около трети этой суммы будет предоставлено правительством. Однако пока еще не получено одобрение ЕС на этот проект. Кроме того, бизнес-операции Intel оставляют желать лучшего. Недавно CEO Патрик Гелсингер объявил о программе многомиллиардных сбережений, в результате которой по всему миру будет уволено около 15 000 человек, а инвестиции будут сокращены более чем на 20%.

Есть опасения, что это также может повлиять на проект в Магдебурге. Однако правительство земли Саксония-Анхальт публично это отрицает, в то время как Intel пока не делала официальных заявлений. Тем не менее, Гелсингер внутренне обязался перед программой инвестиций, в том числе в Магдебурге.

Объявление о начале строительства проекта, которое было сделано в 2022 году, изначально планировалось на первую половину 2023 года, но было перенесено на конец 2024 года. В настоящее время ведется разработка дороги. Производство запланировано на 2027 год.

Медленный прогресс Wolfspeed

Американская компания Wolfspeed, специализирующаяся на силовых полупроводниках из карбида кремния, критически важных для растущих секторов, таких как фотоэлектрика и электромобили, планирует сотрудничать с поставщиком автомобильных компонентов ZF в городе Энсдорф в федеральной земле Саар. Инвестиции были объявлены в начале 2023 года, но строительство было запланировано на первую половину предыдущего года - задержка, которая теперь приводит к тому, что землеройные работы начнутся только в 2025 году.

Одной из основных причин этого является плохое развитие бизнеса в Wolfspeed, которое, как сообщается, находится под давлением активистского инвестора Jana Partners, требующего пересмотра некоторых инвестиционных проектов, в том числе того, который находится в Сааре.

К концу июня в городе Энсдорф в федеральной земле Саар был завершен снос угольной электростанции, и сейчас ведутся работы по сносу. Для строительства завода рассматривается сумма инвестиций в размере 2,7 миллиарда евро, из которых 700 миллионов евро будут предоставлены из государственных фондов. Производство запланировано на 2027 год, что должно создать сотни рабочих мест.

Infineon делает стабильный прогресс

Немецкий специалист по полупроводникам Infineon планирует инвестировать 5 миллиардов евро в расширение своего производства рядом с заводом TSMC в Дрездене, что создаст 1000 новых рабочих мест. Один миллиард евро из этой суммы будет предоставлено в виде субсидий. По словам CEO Йохена Ханебека, проект "идет по графику". В недавнем интервью Süddeutsche Zeitung Ханебек объявил, что оборудование должно быть доставлено в течение года, а производство начнется в 2026 году. Церемония закладки фундамента проекта состоялась в 2023 году.

Начало строительства проекта, которое изначально планировалось на первую половину 2023 года, было перенесено на конец 2024 года. В настоящее время ведется работа над доступом к дороге. Планируемый запуск производства запланирован на 2027 год.

Тем не менее, Infineon также сталкивается со снижением прибыли и запустил программу сокращения расходов, в результате которой в Европе будет уволено 2800 человек. Завод в Малайзии, в основном ориентированный на китайский рынок, вызвал споры.

Эта статья была впервые опубликована на capital.de

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