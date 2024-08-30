Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖенщины

Инициатива Цукерберга в очередной раз поддерживает следственную группу в Дрездене.

Лечение рака часто включает хирургическое удаление опухолей. Ученые в настоящий момент исследуют разработку продвинутой стратегии визуализации, проникающей на более значительные глубины тканей.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Разговор идет об NCT/UCC, Национальном центре по изучению опухолевых заболеваний в Дрездене.
Разговор идет об NCT/UCC, Национальном центре по изучению опухолевых заболеваний в Дрездене.

- Инициатива Цукерберга в очередной раз поддерживает следственную группу в Дрездене.

Марк Цукерберг, сооснователь Meta, и его жена Присцилла Чан продолжают оказывать поддержку команде исследователей в Дрездене. Как сообщается, международной команде в Национальном центре по изучению опухолей Дрездена (НЦОД/УКК) было выделено дополнительных 2,2 миллиона долларов США (примерно два миллиона евро) на исследования, направленные на совершенствование методов визуализации для точного выявления микроскопических опухолей.

Согласно пресс-релизу, обычные методы визуализации не проникают достаточно глубоко в ткани, что затрудняет обнаружение оставшихся фрагментов опухоли или отдельных раковых клеток на краях опухолей и в лимфатических узлах. Это часто вызывает опасения, полностью ли удалена пораженная ткань, что также важно для пациентов, как и сохранение здоровых тканей и органов.

Цель исследований - обнаружить и удалить самые мелкие фрагменты опухоли

Три исследователя из Дрездена, Лондона и Лос-Анджелеса, а также их коллега, исследуют свойства инфракрасного света коротковолновой длины, который может проникать глубже в ткани с меньшей дисперсией и обеспечивать более четкое представление структур тканей. По словам руководителя группы Оливера Брунса, "непревзойденная чувствительность" визуализации в сочетании с инфракрасным светом коротковолновой длины, флуоресцентными красителями и современными камерами потенциально может позволить визуализировать даже несколько раковых клеток. "Наша цель - в будущем использовать это для точного выявления и удаления самых мелких фрагментов опухоли".

Инициатива Чан-Зукерберг ранее поддерживала работу команды в НЦОД/УКК грантом в размере одного миллиона долларов США в 2021 году и продолжает оказывать поддержку в связи с впечатляющими результатами. Дрезденский консорциум входит в число девяти выбранных проектов из примерно 300 заявок на финансирование. С помощью финансирования команда планирует создать индивидуальные зонды и революционный микроскоп, чтобы превзойти ограничения традиционной микроскопической технологии.

Женщины в команде исследователей, в том числе из Дрездена, Лондона и Лос-Анджелеса, играют значительную роль в проекте. Дополнительное финансирование от Инициативы Чан-Зукерберг поможет женщинам-исследователям продвинуться в разработке инновационных методов визуализации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ежегодное выступление министра юстиции Герберта Мертина: представление данных о преступлениях....
Федеральные земли Германии

Больше молодых людей получают судебные наказания,Лидирующий министр заметил изменение тенденции

Среди множества уголовных преступлений количество осужденных увеличилось. Кроме того, также выросло число осужденных несовершеннолетних. Мертин проявляет беспокойство по поводу одного конкретного подхода.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Будет ли повышение тарифов на медицинское страхование в следующем году? (Изображение из истории)
Политика

В 2025 году страховщики столкнутся с повышенными расходами на страховые взносы.

Увеличение расходов на здравоохранение и уход создаст бюджетный дефицит в следующем году. Какие стратегии можно использовать для решения этой проблемы?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.
Главные темы

Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.

В пятницу Израиль провел масштабную военную операцию на Западном Берегу, якобы устранив троих членов радикальной исламистской организации ХАМАС в результате авиаудара, согласно их заявлениям. Свидетели рассказали об авиаударе по автомобилю в Сабабе, к югу от Дженина. Военные Израиля заявили,...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно