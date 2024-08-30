- Инициатива Цукерберга в очередной раз поддерживает следственную группу в Дрездене.

Марк Цукерберг, сооснователь Meta, и его жена Присцилла Чан продолжают оказывать поддержку команде исследователей в Дрездене. Как сообщается, международной команде в Национальном центре по изучению опухолей Дрездена (НЦОД/УКК) было выделено дополнительных 2,2 миллиона долларов США (примерно два миллиона евро) на исследования, направленные на совершенствование методов визуализации для точного выявления микроскопических опухолей.

Согласно пресс-релизу, обычные методы визуализации не проникают достаточно глубоко в ткани, что затрудняет обнаружение оставшихся фрагментов опухоли или отдельных раковых клеток на краях опухолей и в лимфатических узлах. Это часто вызывает опасения, полностью ли удалена пораженная ткань, что также важно для пациентов, как и сохранение здоровых тканей и органов.

Цель исследований - обнаружить и удалить самые мелкие фрагменты опухоли

Три исследователя из Дрездена, Лондона и Лос-Анджелеса, а также их коллега, исследуют свойства инфракрасного света коротковолновой длины, который может проникать глубже в ткани с меньшей дисперсией и обеспечивать более четкое представление структур тканей. По словам руководителя группы Оливера Брунса, "непревзойденная чувствительность" визуализации в сочетании с инфракрасным светом коротковолновой длины, флуоресцентными красителями и современными камерами потенциально может позволить визуализировать даже несколько раковых клеток. "Наша цель - в будущем использовать это для точного выявления и удаления самых мелких фрагментов опухоли".

Инициатива Чан-Зукерберг ранее поддерживала работу команды в НЦОД/УКК грантом в размере одного миллиона долларов США в 2021 году и продолжает оказывать поддержку в связи с впечатляющими результатами. Дрезденский консорциум входит в число девяти выбранных проектов из примерно 300 заявок на финансирование. С помощью финансирования команда планирует создать индивидуальные зонды и революционный микроскоп, чтобы превзойти ограничения традиционной микроскопической технологии.

Женщины в команде исследователей, в том числе из Дрездена, Лондона и Лос-Анджелеса, играют значительную роль в проекте. Дополнительное финансирование от Инициативы Чан-Зукерберг поможет женщинам-исследователям продвинуться в разработке инновационных методов визуализации.

Читайте также: