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Инициатива призывает к принятию национального законодательства о защите кошек

Активисты, защищающие права животных, стремятся установить общенациональное законодательство, предполагая, что новый закон значительно пойдет на пользу беззащитным кошкам-бродягам, планируя собрать значительное количество поддержки.

 and  Mark Rodriguez
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Защитники благополучия животных призывают к обязательной национальной стерилизации и кастрации...
Защитники благополучия животных призывают к обязательной национальной стерилизации и кастрации бездомных котов, чтобы облегчить их страдания.

- Инициатива призывает к принятию национального законодательства о защите кошек

Чтобы улучшить положение бездомных кошек в Тюрингии, местная организация по защите животных выступает за принятие всеобъемлющего закона о благосостоянии кошек во всем штате. Они уже начали соответствующую петицию. "Наша цель - собрать хотя бы 1500 подписей к 30 сентября, что приведет к рассмотрению в комитете по петициям", - заявила организация.

Предлагаемый закон штата предусматривает, среди прочего, обязательную стерилизацию, идентификацию и регистрацию уличных кошек. "Нестерилизованные кошки, независимо от того, живут ли они в частных домах или бродят свободно, вносят значительный вклад в неконтролируемое размножение", - сказалKevin Schmidt, глава организации по защите животных в Тюрингии. "Мы призываем всех владельцев кошек стерилизовать своих питомцев, чтобы управлять популяцией кошек и таким образом облегчить страдания бездомных кошек".

Бездомные кошки обычно выживают самостоятельно, сталкиваясь с борьбой против болезней, паразитов и недоедания, согласно организации. Также кажется разумным "правило чипирования": ветеринары имплантируют микрочипы с идентификационными номерами домашним кошкам, облегчая возврат потерянных питомцев к их владельцам.

В настоящее время уезды и независимые города Тюрингии имеют право издавать собственные "законы о благосостоянии кошек". К сожалению, не все муниципалитеты этим правом пользуются. Желаемый закон штата, продвигаемый организацией по защите животных, все еще не принят.

Национальная ассоциация по защите животных, к которой принадлежит группа Тюрингии, противопоставляет критике, что принудительное исполнение требования стерилизации невозможно. Защитники животных утверждают, что немногие законы полностью исполняются. Однако закон усилит общественный контроль, если ветеринары и организации по защите животных будут напоминать владельцам о требовании стерилизации.

Следующая кампания организации по защите животных в Тюрингии включает цель собрать 1500 подписей к 30 сентября для закона о благосостоянии кошек, который включает требования к стерилизации. Организация также поддерживает "правило чипирования" для домашних кошек, которое предусматривает имплантацию микрочипов с идентификационными номерами.

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