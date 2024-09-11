Инициатива Джонсона по финансовой поддержке под угрозой краха из-за сопротивления со стороны членов Республиканской партии

Палата представителей планирует голосовать в среду по шестимесячному законопроекту о финансировании, содержащему спорную статью, направленную на предотвращение голосования неграждан. Однако, по меньшей мере семь республиканцев в Палате представителей выразили своё неодобрение законопроектом о финансировании, что, вместе с оппозицией демократов, может сделать его неактуальным в Палате представителей и сделать его нереалистичным в Сенате, контролируемом демократами. Белый дом также дал понять, что президент наложит вето на этот законопроект.

Если план расходов республиканцев не пройдет через Палату представителей, это станет источником унижения для республиканцев Палаты представителей, ещё больше обнажив внутренние разногласия и заставив их спешно strategize, поскольку крайний срок прекращения работы правительства approche в конце месяца.

Шестимесячный план расходов республиканцев, который преодолел первое процедурное препятствие во вторник, направлен на поддержание финансирования правительства до марта 2025 года. В него включен Закон о сохранении избирательных прав (SAVE Act), предложенный республиканцами и ранее одобренный в Палате представителей в июле, который требует наличия вещественных доказательств гражданства США для регистрации избирателей на федеральных выборах - акт, уже признанный незаконным для неграждан на федеральных выборах.

Усилия по продвижению SAVE Act происходят на фоне того, как Трамп и его сторонники продолжают выражать озабоченность по поводу честности выборов в преддверии выборов 2024 года.

Возможно, осложняющим фактором для республиканцев станет пост Трампа в Truth Social во вторник: "Если республиканцы в Палате представителей и Сенате не получат гарантий безопасности выборов, они не должны, ни в каком виде, продолжать работу над законопроектом о бюджете".

Джонсон согласился с позицией Трампа по финансированию правительства, сказав CNN's Jake Tapper на "The Lead" во вторник: "Я думаю, что президент Трамп точно выражает то, что я говорю, а именно, что нам нужны гарантии безопасности выборов и финансирование правительства".

Джонсон пытался спасти временный план расходов в свете критики республиканцев, но не исключил возможность принятия "чистого" законопроекта для поддержания работы правительства, когда его спросили CNN's Manu Raju во вторник.

"Я здесь, чтобы победить", - сказал спикер. "Я не буду заниматься спекуляциями и пытаться рассчитать все возможные исходы".

Решимость Джонсона продолжать работу над планом обусловлена растущим недовольством право-wing фракции своей конференции, которая предсказывает, что SAVE Act, скорее всего, будет отброшен, если законопроект о финансировании пройдет через Палату представителей, даже если он будет принят Сенатом.

Джонсон ещё не раскрыл альтернативную стратегию. Многие правые консерваторы также выступают за более длительные сокращения расходов вместо временных законопроектов о финансировании.

Джонсон оставался непреклонным во вторник, что республиканцы Палаты представителей "продолжают работу над законопроектом", несмотря на оппозицию внутри своей конференции, и признал, что "ещё несколько коллег нужно поговорить. Мы будем это делать сегодня".

Он отметил, что конференция провела "хорошее собрание" во вторник утром с "интересной дискуссией".

Политика, окружающая план расходов республиканцев, становится всё более сложной, с по меньшей мере семью республиканцами в Палате представителей, выразившими неодобрение законопроекта из-за его спорной статьи. Усилия по продвижению SAVE Act, который требует наличия вещественных доказательств гражданства США для регистрации избирателей, вызывают внутренние разногласия среди республиканцев, с Трампом и некоторыми республиканцами, настаивающими на гарантиях безопасности выборов перед продолжением работы над бюджетом.

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