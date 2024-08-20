Инес Шверднер и Ян ван Акен борются за лидерство в левой партии.

Лидеры Левой партии, Висслер и Широдеван, уходят в отставку из-за своей неспособности повернутьparty's downward trend во время своего срока. Сейчас на арену выходят два новых кандидата, стремясь вывести партию из кризиса.

Ян ван Акен, бывший член немецкого Бундестага, объявил о своем желании стать председателем партии. Он планирует участвовать в партийном съезде в октябре, как объявил в Twitter. Его кампания была ясна: "Нам нужна сильная левая сила, чтобы защищать интересы людей против социальной апатии, дрейфа вправо и войны". Он излучал оптимизм, веря, что этот "дух" будет заразителен. 63-летний ван Акен подчеркнул свой опыт в качестве эксперта по генетической инженерии в Greenpeace и инспектора по биологическому оружию в ООН. "Greenpeace научил меня искусству адвокации, а ООН - дипломатии", - сказал ван Акен.

Инес Швердтнер, публицист, также объявила о своем желании стать федеральным председателем Левой партии. Она объявила об этом на своем веб-сайте, сказав: "Я решила баллотироваться на пост председателя нашей партии на предстоящем съезде в Халле". Несмотря на то, что она заняла пятое место в списке Левой партии на выборах в Европарламент, она не смогла получить место в парламенте.

Уход Висслера и Широдевана

Швердтнер работает как свободный журналист и публицист. Она участвует в инициативах, таких как "Deutsche Wohnen & Co. экспроприировать" и кампании против растущих цен. Ассоциация Саксонии-Аnhalt Левой партии подтвердила, что Швердтнер в настоящее время является частью ассоциации района Ангальт-Биттерфельд.

Она выступает за создание новой политической культуры внутри партии, подчеркивая доверие между членами и сосредоточиваясь на общих политических целях.

Висслер и Широдеван объявили о своем уходе на выходных. Их цель - облегчить перезапуск партии, как в персонале, так и в идеологии, после выхода Альянса за прогресс и социальную справедливость (АСЖ). Согласно текущим опросам, АСЖ маловероятно, что вернется в Бундестаг.

После объявления об уходе из-за трудностей партии Висслер и Широдеван стремятся способствовать новому старту Левой партии, включая возрождение tanto персонала, как и идеологии. На предстоящем партийном съезде в Халле Инес Швердтнер, публицист и сторонник политических изменений внутри партии, планирует представить свою кандидатуру на пост председателя партии, следуя по стопам уходящих фигур с партийного съезда.

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