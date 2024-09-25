Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиСМИ

Infowars, империя Алекса Джонса, основанная на теории заговора, будет демонтирована и ее компоненты проданы на аукционе, чтобы компенсировать скорбящие семьи из Сенди Хука.

Размышляя о покупке империи теорий заговора Алекса Джонса, Infowars? Ее управляющая организация, Free Speech Systems, получила разрешение на продажу после получения одобрения от судьи по делам о банкротстве в Техасе во вторник.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Алекс Джонс, гендиректор Infowars, общается с журналистами возле судебного здания Верхнего...
Алекс Джонс, гендиректор Infowars, общается с журналистами возле судебного здания Верхнего Ватербери во время своего процесса 21 сентября 2022 года в Ватербери, Коннектикут.

Infowars, империя Алекса Джонса, основанная на теории заговора, будет демонтирована и ее компоненты проданы на аукционе, чтобы компенсировать скорбящие семьи из Сенди Хука.

Всё из домена InfoWars.com, включая его аккаунты в социальных сетях, список подписчиков и производственное оборудование, в том числе студию, будет продано с аукциона по отдельности самым высоким биdern на 13 ноября, согласно планам аукционного дома.

Доход от продажи, который может составить миллионы долларов, пойдет на погашение задолженности Джоша в размере $1,5 миллиарда перед семьями жертв трагедии в школе Сэнди Хук. Джош был приговорен к выплате этой значительной суммы после распространения ложных теорий заговора о событии 2012 года, которое привело к 26 жертвам.

В качестве единственного владельца Free Speech Systems компания перешла под ликвидацию Джоша и была передана судебному доверителью, который сейчас организует аукцион.

Любая партия, заинтересованная в покупке InfoWars, включая спорный магазин добавок, может использовать имущество по своему усмотрению.

В заявлении на своем сайте компания, занимающаяся сделкой, ThreeSixty Asset Advisors, уточнила, что этот прозрачный процесс продажи позволяет любому заинтересованному лицу участвовать, при условии соблюдения условий продажи и соответствия критериям квалификации, в том числе предоставления доказательств финансовой способности завершить сделку.

Христофер Матти, представляющий некоторых семей из Коннектикута, заявил, что решение суда является "значительным шагом вперед" на пути к "справедливому и равномерному распределению активов Free Speech Systems среди всех семей".

Матти добавил, что Free Speech Systems будет продана с аукциона, что означает, что Джош больше не будет владеть или контролировать компанию, которую он создал. Это приближает семьи к их цели удержать Джоша ответственным за причиненный им вред.

Джош намекнул на возможность того, что один из его союзников может купить InfoWars. Хотя это не помешает ему продолжать вещание у нового владельца, Джош все равно должен будет выплачивать долг перед семьями Сэнди Хук любым доходом, который он получит.

Кроме того, ничего не мешает Джошу упоминать трагедию в Сэнди Хук или семьи. Хотя Джош теперь признает трагедию, он утверждает, что является мишенью и "подставной фигурой" со стороны правительства. Единственной ситуацией, которая может помешать Джошу упоминать Сэнди Хук, является отдельное соглашение с семьями.

Джош выразил надежду, что патриотический союзник купит InfoWars во время его пятничного шоу, не раскрыв, кто это может быть.

Однако другой состоятельный участник также может решить принять участие в аукционе и взять под контроль платформу InfoWars для альтернативных целей, таких как запрет ее использования для распространения опасных лжи и теорий заговора.

Во время судебного заседания во вторник судья-траст дал понять, что он также ликвидирует другой интеллектуальный капитал Джоша, в том числе его аккаунт в социальной сети X с 2,8 миллионами подписчиков.

Тем не менее, даже если все личное интеллектуальное имущество Джоша, а также InfoWars будет продано, это вряд ли покроет значительную часть того, что он должен семьям Сэнди Хук.

Между тем, теоретик заговора клялся продолжать вещание до тех пор, пока InfoWars не будет продана. В пятницу он призвал последователей покупать его товары, сказав: "Я буквально пуст сам".

Аукцион медийных активов InfoWars, в том числе его аккаунтов в социальных сетях и производственного оборудования, компанией ThreeSixty Asset Advisors может привлечь бизнес, заинтересованный в использовании платформы для законных целей.

Прибыль от продажи медийного бизнеса InfoWars, если он будет приобретен ответственной стороной, потенциально может способствовать частичному погашению долга Джоша перед семьями Сэнди Хук.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Рабочие Volkswagen часто выражают беспокойства по поводу своего трудового статуса
Экономика

Volkswagen разрешает жалованный спор с профсоюзом IG Metall

Volkswagen разрешает жалованный спор с профсоюзом IG Metall В переговорах о зарплате в Volkswagen речь идет об ajustment зарплат и обеспеченииjob security. Однако автопроизводитель отклонил просьбы профсоюза о повышении зарплаты. Вместо увеличения доходов работники должны внести свой вклад. Volkswagen отверг просьбы IG Metall о компенсации и выступает за сокращение расходов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Рабочие, согласно исследованию Конференции советников по вопросам управления, назвали гибкость на...
Экономика

В связи с этим, как отмечается в заключении, Amazon не может быть признана субъектом предпринимательства.

Если ваш работодатель разрешает вам работать удаленно на частичной основе, возможно, на еженедельной основе, и вы очень цените такую гибкость, вы, вероятно, почувствовали недовольство, узнав недавно, что Amazon планирует потребовать от своего corporate-персонала полный возврат в офис пять раз в...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Укрепление консолидации было бы выгодно для германской банковской промышленности
Экономика

Прекратите вмешательство правительства в Commerzbank, пожалуйста.

Прекратите вмешательство правительства в Commerzbank, пожалуйста. Вопрос о том, переходит ли Unicredit черту с федеральным правительством, вставая на путь враждебного поглощения немецкого традиционного банка, приобретая акции в государственных активах, является спорным в Франкфурте и Берлине. Однако более важный вопрос, который следует рассмотреть в первую очередь: Должна ли правительство вечно оберегать

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Ансамбль 'Скептиков' триумфально выиграл приз за лучший драматический сериал, а также получил и...
Общество

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды ARD-сериал получил значительное признание на German Television Award, оставив неизгладимое впечатление у жюри. Дуэт Йоко Винтерscheidта и Клаас Хюфер-Ульман также получил награду. Однако на церемонии присутствовал только один из них - по интригующей причине. Рисующий сериал "Скептики" от

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Исследование изучает расхождение в здоровье мозга среди людей, идентифицирующих себя как ЛГБТК+
Здоровье

Лица LGBTQ+ могут столкнуться с повышенным риском плохого здоровья мозга, возможно, в результате "стресса меньшинств".

Люди, принадлежащие к категориям сексуальных или гендерных меньшинств, потенциально могут столкнуться с неблагоприятными результатами здоровья мозга, как показывают последние исследования. Различные профессионалы выражают свои точки зрения на потенциальные причины.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно