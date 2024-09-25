Infowars, империя Алекса Джонса, основанная на теории заговора, будет демонтирована и ее компоненты проданы на аукционе, чтобы компенсировать скорбящие семьи из Сенди Хука.

Всё из домена InfoWars.com, включая его аккаунты в социальных сетях, список подписчиков и производственное оборудование, в том числе студию, будет продано с аукциона по отдельности самым высоким биdern на 13 ноября, согласно планам аукционного дома.

Доход от продажи, который может составить миллионы долларов, пойдет на погашение задолженности Джоша в размере $1,5 миллиарда перед семьями жертв трагедии в школе Сэнди Хук. Джош был приговорен к выплате этой значительной суммы после распространения ложных теорий заговора о событии 2012 года, которое привело к 26 жертвам.

В качестве единственного владельца Free Speech Systems компания перешла под ликвидацию Джоша и была передана судебному доверителью, который сейчас организует аукцион.

Любая партия, заинтересованная в покупке InfoWars, включая спорный магазин добавок, может использовать имущество по своему усмотрению.

В заявлении на своем сайте компания, занимающаяся сделкой, ThreeSixty Asset Advisors, уточнила, что этот прозрачный процесс продажи позволяет любому заинтересованному лицу участвовать, при условии соблюдения условий продажи и соответствия критериям квалификации, в том числе предоставления доказательств финансовой способности завершить сделку.

Христофер Матти, представляющий некоторых семей из Коннектикута, заявил, что решение суда является "значительным шагом вперед" на пути к "справедливому и равномерному распределению активов Free Speech Systems среди всех семей".

Матти добавил, что Free Speech Systems будет продана с аукциона, что означает, что Джош больше не будет владеть или контролировать компанию, которую он создал. Это приближает семьи к их цели удержать Джоша ответственным за причиненный им вред.

Джош намекнул на возможность того, что один из его союзников может купить InfoWars. Хотя это не помешает ему продолжать вещание у нового владельца, Джош все равно должен будет выплачивать долг перед семьями Сэнди Хук любым доходом, который он получит.

Кроме того, ничего не мешает Джошу упоминать трагедию в Сэнди Хук или семьи. Хотя Джош теперь признает трагедию, он утверждает, что является мишенью и "подставной фигурой" со стороны правительства. Единственной ситуацией, которая может помешать Джошу упоминать Сэнди Хук, является отдельное соглашение с семьями.

Джош выразил надежду, что патриотический союзник купит InfoWars во время его пятничного шоу, не раскрыв, кто это может быть.

Однако другой состоятельный участник также может решить принять участие в аукционе и взять под контроль платформу InfoWars для альтернативных целей, таких как запрет ее использования для распространения опасных лжи и теорий заговора.

Во время судебного заседания во вторник судья-траст дал понять, что он также ликвидирует другой интеллектуальный капитал Джоша, в том числе его аккаунт в социальной сети X с 2,8 миллионами подписчиков.

Тем не менее, даже если все личное интеллектуальное имущество Джоша, а также InfoWars будет продано, это вряд ли покроет значительную часть того, что он должен семьям Сэнди Хук.

Между тем, теоретик заговора клялся продолжать вещание до тех пор, пока InfoWars не будет продана. В пятницу он призвал последователей покупать его товары, сказав: "Я буквально пуст сам".

Аукцион медийных активов InfoWars, в том числе его аккаунтов в социальных сетях и производственного оборудования, компанией ThreeSixty Asset Advisors может привлечь бизнес, заинтересованный в использовании платформы для законных целей.

Прибыль от продажи медийного бизнеса InfoWars, если он будет приобретен ответственной стороной, потенциально может способствовать частичному погашению долга Джоша перед семьями Сэнди Хук.

Читайте также: