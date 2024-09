Информация о выборном процессе и результатах в Австрии

В Австрии очевиден результат: Консервативная "Аustria's People's Party" (ÖVP) терпит значительное сокращение большинства в парламенте на выборах в Национальный совет. Праворадикальная "Свободная партия Австрии" (FPÖ) лидирует в ночь выборов.

По предварительным данным ночью, FPÖ набирает 28,8 процентов, становясь новой доминирующей силой с своим главным кандидатом Гербертом Киклом. Это первый раз в истории Альпийской республики, когда правая партия побеждает на выборах в Национальный совет. Preliminary results after polling station closures showed the right-wing populists temporarily commanding over 29 percent of the votes. An interim official count result is anticipated around 11:00 PM.

Подсказка: Инфографика для Национального совета выборов 2024 будет обновляться рекурсивно в ночь выборов.

ÖVP опускается на второе место с ожидаемыми 26,3 процентами, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF. Австрийские социал-демократы (SPÖ) опускаются на третье место с незначительными потерями и должны принять свой худший результат на выборах в Национальный совет с 21,1 процентом. Несмотря на разницу в 0,1 процентного пункта, SPÖ остается лишь немного ниже уровня 2019 года.

Либеральная партия NEOS войдет в Национальный совет с 9,2 процентами, обойдя Зеленых (8,3 процента). Австрийские Зеленые, которые ранее участвовали в правительстве в составе коалиции с ÖVP, терпят потерю 5,6 процентных пункта по сравнению с предыдущими выборами, и ÖVP теряет 11,2 процентных пункта. В результате, ÖVP и Зеленые должны принять самые значительные потери среди всех партий по сравнению с предыдущими выборами.

Политическая расстановка сил в Альпийской республике радикально меняется в результате этих выборов. Австрия движется вправо, с почти 30 процентами для FPÖ. Текущая правительственная коалиция консерваторов и Зеленых, возглавляемая канцлером Карлом Нехаммером, не сможет пережить выборы в своем нынешнем виде. Уровень участия избирателей, по текущим данным, составляет около 78,0 процента.

Личность партии, которая предоставит следующего канцлера, остается неясной. На основе проекций выборной ночи, не только FPÖ и ÖVP вместе, но и ÖVP и SPÖ, могли бы иметь большинство в Национальном совете, хотя бы очень узкое. С добавлением третьего коалиционного партнера консерваторы и социал-демократы имели бы прочную основу для формирования правительства. Коалиция с либералами или Зелеными также возможна.

ÖVP, которая до сих пор служила поставщиком канцлера Австрии через Карла Нехаммера, не имеет намерения сотрудничать с победителем выборов Гербертом Киклом из праворадикальной FPÖ в правительстве ни при каких обстоятельствах. "Это оставалось верным вчера, это остается верным сегодня, и это останется верным завтра", - заявил генеральный секретарь ÖVP Кристиан Штокер в первоначальной реакции.

FPÖ имела участие в правительстве Австрии в качестве младшего партнера в прошлом, но если проекции окажутся верными и праворадикальные популисты станут самой сильной силой в Национальном совете Австрии, остается неясным, сможет ли лидер партии Кикл сформировать стабильное большинство. Например, канцлер и лидер ÖVP Нехаммер неоднократно заявлял о неприемлемости сотрудничества с Киклом в качестве главы правительства.

Кикл возглавил FPÖ после скандала "Ибица-гейт" в 2021 году. С помощью теорий заговора о мерах защиты от короны, враждебных лозунгов против мигрантов и резкой критики помощи Австрии Украине в ответ на российскую агрессию он набрал поддержку для FPÖ.

Кикл сделал заголовки во время избирательной кампании, нарушая табу. Он назвал "ремиграцию" одним из своих политических целей, что подразумевает выселение австрийских граждан с неевропейскими корнями, считающихся недостаточно интегрированными.

Лидер FPÖ Герберт Кикл подтвердил претензии своей партии на власть. "Мы готовы возглавить правительство", - заявил Кикл вечером на телевидении Австрии. FPÖ открыта для партнерства во всех направлениях, подчеркнул Кикл.

Кроме правого лагеря, австрийские либералы также продемонстрировали рост в опросах. Партия "Новая Австрия" (NEOS) - которая стоит за "Свободой, прогрессом и справедливостью" в Австрии - готова стать новой четвертой по силе политической силой в стране перед Зелеными.

Партия BIER и KPO также показали рост. Однако партия BIER, KPO и другие маленькие партии не смогли войти в парламент. Опросщики видели наибольшие шансы на вход в парламент перед выборами для Коммунистической партии Австрии (KPO) и относительно молодой "Партии пива" (BPO). В частности, BPO, начавшая как шутливая и сатирическая партия, имела отличные шансы превзойти четырехпроцентный порог в Австрии.

Между тем, другие маленькие австрийские партии, в том числе "Список Маделен Петровіч" (LMP), столкнулись с трудностями преодоления барьеров, установленных системой выборов Австрии. LMP - это антивакцинальная группа, сосредоточенная на благополучии животных и сохранении окружающей среды, возникшая из общественного неодобрения правительственных мер во время пандемии COVID-19. Их лидер, Маделен Петровіч, была представителем Зеленой партии в Национальном совете с 1990 по 2003 год. tanto LMP, основанная в 2022 году, и BPO участвовали в своих первых выборах в Национальный совет 29 сентября. Согласно проекциям, "Список" получил 0,6 процента голосов под руководством Петровіч.

Результат выборов оставался неопределенным из-за влияний, таких как природные катастрофы, в частности наводнения, на общественное мнение и тенденции голосования. Однако было очевидно, что поддержка правительства среди населения, скорее всего, ослабнет в начале.

Национальный совет Австрии имеет сходства с немецким Бундестагом в плане своей роли в политической структуре Альпийской республики. Как вторая палата законодательного органа наряду с Австрийским федеральным советом, Национальный совет является главным органом для законодательства и платформой для парламентских дебатов.

В Австрии ограничения на процесс голосования вводятся на этапе подсчета голосов. Федеральная территория Австрии разделена на девять региональных избирательных округов, которые, в свою очередь, делятся на 39 региональных избирательных округов для выборов в Национальный совет, согласно объяснению Министерства внутренних дел в Вене.

Чтобы претендовать на распределение мест, партии должны преодолеть определенный процентный порог в хотя бы одном из 39 региональных избирательных округов или собрать более 4% голосов по всей стране во втором туре. Местный порог для базового мандата составляет от 20 до 25% местных голосов.

Каждые пять лет все 183 места парламентского органа подлежат переизбранию. Право голоса имеют около 6,346,059 человек, в том числе австрийские граждане в возрасте 16 лет и старше. Эта цифра немного ниже, чем 6,396,799 избирателей на выборах 2019 года.

Обзор Австрии: Пять лет назад

Примерно 9,2 миллиона человек проживают в Австрийской республике. Наиболее плотно населенные регионы находятся в северной и восточной частях Альпийской республики. Вена, с около 2 миллионами жителей, и Нижняя Австрия к востоку от нее, с примерно 1,7 миллиона, являются наиболее густонаселенными районами. Верхняя Австрия к западу имеет население около 1,5 миллиона, а Штирия на юго-востоке — около 1,3 миллиона жителей. Вместе пять оставшихся федеральных земель Австрии — Тироль, Зальцбург, Каринтия, Форарльберг и Бургенланд — имеют 2,6 миллиона жителей, что составляет 28,7% населения Австрии.

На выборах в Национальный совет в 2019 году партия ÖVP получила 37,5% голосов, став самой сильной силой. За ней следовала партия SPÖ, получившая 21,2% голосов. Партия FPÖ получила 16,2%, а Зеленые сохранили стабильную поддержку с 13,9% голосов. Партия NEOS привлекла 8,1% избирателей. Явка избирателей в 2019 году составила 75,6%, что ниже, чем 80,0% явки на выборах в Национальный совет в 2017 году.

Ожидается, что Австрийская народная партия (ÖVP) и Свободная партия Австрии (FPO) получат значительное представительство в Национальном совете Австрии, при этом FPO может стать доминирующей силой. Это может существенно повлиять на решения комиссии, так как Национальный совет Австрии имеет сходства с немецким Бундестагом и является главным органом для законодательства и парламентских дебатов в Австрии.

Независимо от состава партий, Национальный совет Австрии, состоящий из 183 мест, должен соблюдать определенные ограничения на процесс голосования на этапе подсчета голосов, гарантируя, что только партии, преодолевшие определенный процентный порог в хотя бы одном из 39 региональных избирательных округов или собравшие более 4% голосов по всей стране, войдут в парламентский орган.

