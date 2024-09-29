Информация, касающаяся избирательного процесса в Австрии

Австрийская политика готовится к существенным изменениям: в это воскресенье, 29 сентября, пройдут выборы в Национальный совет, и консервативная "Аustria's People's Party" (OVP) готовится к потере своего большинства во второй палате парламента. Опросы показывают, что ультраправые популисты "Свободная партия Австрии" (FPOE) набирают популярность.

OVP может столкнуться с серьезными потерями на парламентских выборах. Аналогично, Австрийские зеленые, которые показали свой лучший результат с 13,5% на последних выборах в 2019 году, также предсказывают снижение. Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) кажется относительно стабильной в опросах, колеблясь около 21% голосов.

Урны открылись рано утром. В некоторых федеральных землях Австрии голосование заканчивается днем, в то время как в Вене и некоторых частях Нижней Австрии жители смогут проголосовать до 5:00 вечера. После этого должны появиться первые общенациональные проекции результатов выборов.

Инфографика для выборов в Национальный совет 2024 года основана на последних значениях опросов, которые будут непрерывно обновляться до дня выборов.

По последним опросам, коалиция OVP и Зеленых сможет обеспечить только 56 мест из общего числа 183 в Национальном совете. Порог для большинства составляет 92 места. Теоретически возможна трехпартийная коалиция, включающая Австрийских социал-демократов в качестве дополнительного партнера.

Кроме ультраправых партий, Австрийские либералы также показывают рост в опросах. "NEOS - Новая Австрия" может получить от 9 до 11% голосов на выборах в конце сентября. Это сделает NEOS, известную своими ценностями "Свобода, Прогресс и Справедливость" в Австрии, новой четвертой политической силой в стране.

Расширяя политический спектр, различные мелкие партии имеют потенциал для входа в парламент. Партии, такие как Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) и относительно новая "Бирпартия" (BPÖ), имеют шанс преодолеть порог. BPÖ, начавшаяся как шутливая и сатирическая партия, ожидается, что на этот раз она преодолеет 4%-ный барьер.

Однако "Список Маделен Петрович" (LMP), антивакцинальная партия защиты животных и окружающей среды, которая возникла в ответ на отказ от государственных мер во время пандемии коронавируса, вряд ли преодолеет избирательный порог по австрийской избирательной системе.

Харизматичный лидер LMP, Маделен Петрович, служила в Национальном совете за Зеленых с 1990 по 2003 год. Как и BPÖ, LMP участвует в выборах в Национальный совет впервые в это воскресенье, 29 сентября. По опросам, "Список" может получить до 1% голосов со своим харизматическим лидером.

Влияние недавних событий, таких как наводнение, на поведение избирателей и результат выборов остается неизвестным. Точное распределение мест будет определено только после подсчета голосов в ночь выборов.

В рамках многоэтапного процесса применяются пороговые положения. "(Объяснение от Министерства внутренних дел в Вене)" объясняет, что Австрия разделена на девять федеральных избирательных округов, которые в свою очередь делятся на всего 39 региональных избирательных округов.

Чтобы учитываться в распределении мест, партии должны либо преодолеть определенный процентный порог хотя бы в одном из 39 региональных избирательных округов на первом этапе подсчета или получить более 4% голосов по стране на втором этапе. Местный порог для базового мандата обычно составляет 20-25% местных голосов.

Каждые пять лет все 183 места в парламентской палате подлежат переизбранию. Все австрийцы и австрийцы в возрасте 16 лет и старше имеют право голосовать.

По предварительной оценке Министерства внутренних дел, именно 6 346 029 избирателей проживают в Австрии. Эта цифра примерно на 51 000 меньше, чем на предыдущих выборах в 2019 году.

Взгляд назад: Австрия пять лет назад

Примерно 9,2 миллиона человек считают Республику Австрию своим домом. Наиболее густонаселенные регионы находятся на севере и востоке Альпийской республики. Вена сама по себе имеет около двух миллионов жителей. Нижняя Австрия, окружающая столицу, насчитывает около 1,7 миллиона. Верхняя Австрия, расположенная дальше на западе, насчитывает 1,5 миллиона, а Штирия на юго-востоке - чуть менее 1,3 миллиона. Оставшиеся пять федеральных земель Австрии, включающие Тироль, Зальцбург, Каринтию, Форарльберг и Бургенланд, насчитывают 2,6 миллиона человек, соответствующих доле населения в 28,7%.

Свободная партия Австрии (FPÖ) предсказывается, что она увидит существенный рост поддержки, бросая вызов консервативной Австрийской народной партии (OVP) на предстоящих выборах в Национальный совет. Если последние опросы сохранятся, коалиция между OVP и Зелеными сможет обеспечить только меньшинство в Национальном совете.

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