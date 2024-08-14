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Инфляция в США неожиданно ослабла

Низкая ставка с марта 2021 года

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В США давление на цены ослабло.
В США давление на цены ослабло.

Инфляция в США неожиданно ослабла

В США, инфляция неожиданно ослабла в июле. Цены на потребительском рынке выросли на 2.9% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с марта 2021 года, согласно данным Министерства труда США в среду. Экономисты ожидали, что этот показатель останется на уровне 3.0%. В месячном исчислении цены выросли на 0.2%, что совпадает с прогнозами экономистов.

Базовая инфляция, исключая энергетику и продовольствие, снизилась до 3.2% с 3.3% в июне, как и ожидалось экономистами. В месячном исчислении базовые потребительские цены выросли на 0.2%, также в соответствии с ожиданиями. Базовый показатель внимательно отслеживается Федеральной резервной системой (ФРС), так как он лучше всего показывает общий тренд роста цен.

ФРС находится на пути к смягчению монетарной политики. Снижение ставки в сентябре широко ожидается, и уже не исключается более существенное снижение на 0.50 процентного пункта.

ФРС стремится к уровню инфляции 2%. На фоне ослабления инфляции, более мягких данных о рынке труда и экономических показателей указывают на возможное снижение ставки. Хотя ФРС уже сигнализировала о возможном снижении ставки, она связала это с развитием данных. Ранее беспокойство по поводу экономики США привело к турбулентности на финансовых рынках.

Текущий уровень инфляции, согласно данным Министерства труда США, составляет 2.9% в годовом исчислении. В связи с этим неожиданным ослаблением и другими факторами экономики ФРС рассматривает возможность снижения ставки.

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