Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%.

Впервые за более чем три года в сентябре зона евро зафиксировала показатель инфляции ниже отметки в 2%.

По предварительной оценке Eurostat, статистического агентства ЕС, цены на потребительские товары выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года во вторник. Уменьшение инфляции расценивается как важный шаг на пути к дальнейшему снижению ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Показатель инфляции в сентябре существенно отличался от целевого ориентира зоны евро в 2%, что случалось лишь в редких случаях за последние три года. Это снижение инфляции может способствовать достижению Европейским центральным банком цели по дальнейшему снижению процентных ставок.

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