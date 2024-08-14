Инфляция: индекс потребительских цен снизился ниже 3% впервые с марта 2021 года

Цены на потребительском рынке выросли на 2.9% за 12 месяцев, закончившихся в июле, замедлившись по сравнению с ростом на 3% в годовом исчислении в июне, согласно последнему отчету Бюро статистики труда, опубликованному в среду.

В месячном исчислении цены выросли на 0.2% после снижения на 0.1% в предыдущем месяце.

Экономисты ожидали ежемесячного роста на 0.2% и годового роста на 3%, согласно консенсус-опросу Fact Set.

Эта история развивается и будет обновляться.

Замедление годовой инфляции может повлиять на различные бизнес-стратегии, требуя корректировок в ценообразовании и прогнозировании. Текущая экономическая ситуация также может повлиять на инвестиционные решения в более широком бизнес-сообществе.

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