Инфляция достигла самого низкого уровня за последние несколько лет.

После волны существенного роста цен в последние годы наблюдается их снижение. В августе Германия испытала существенное снижение инфляции. К основным причинам этого снижения относятся, в первую очередь, уменьшение цен на энергоносители.

Предварительные данные Федерального статистического управления показывают, что цены на товары и услуги выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, впервые за почти три с половиной года опустившись ниже отметки в 2%. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали снижения инфляции до 2,1%, так как в июле она выросла до 2,3% с 2,2% в июне. С июля по август цены на потребительские товары даже снизились на 0,1%.

Однако экономисты не полностью оптимистичны. "К сожалению, этот тренд меняется", - сказал Кирос де ла Рубия, главный экономист банка Hamburg Commercial Bank. Он ожидает, что инфляция в ближайшие шесть-десять месяцев приблизится к 3%. Главный экономист банка Berenberg Bank Хольгер Шмидинг согласен, считая, что недавнее снижение цен на энергоносители приведет к росту инфляции осенью 2023 года. "Это всего лишь так называемые базовые эффекты".

В августе цены на энергоносители в среднем снизились на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Бензин, дизельное топливо и мазут стали дешевле, как сообщили экономисты банка Landesbank Hessen-Thüringen. Цена на бензин даже достигла самого низкого уровня этого года, как сообщил ADAC. Цены на услуги выросли выше среднего уровня на 3,9%. "Высокие соглашения о зарплате продолжают толкать цены на услуги вверх", - сказал Helaba. Многие компании пытаются передать увеличение затрат на персонал своим клиентам. Цены на продовольствие выросли в среднем на 1,5% по сравнению с августом 2023 года.

Целевой показатель инфляции для валютного союза, установленный Европейским центральным банком, составляет 2%, и он сейчас в пределах досягаемости. Инфляция в Германии, рассчитанная по единым европейским стандартам, в августе упала ровно до 2,0%. Это развитие событий вызвало спекуляции на финансовых рынках о дальнейшем снижении процентных ставок в сентябре. В июне ЕЦБ начал поворот процентной ставки, снизив ее с рекордного уровня 4,50% до 4,25%.

Снижение инфляции до 1,9% в августе, как указано в предварительных данных, является первым случаем, когда она опускается ниже отметки в 2% за почти три с половиной года. Однако экономисты, подобные Киросу де ла Рубии и Хольгеру Шмидингу, ожидают роста инфляции, которая в ближайшие шесть-десять месяцев приблизится к 3% в результате базовых эффектов и возможного роста цен на энергоносители.

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