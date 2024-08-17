Подойдя к границе джунглей - Индонезия отмечает День независимости в недавно открытой столице.

Внимание переключается на будущую столицу Индонезии, Нусантару: Впервые главные празднования Дня Независимости проходят на Борнео, где в лесу строится этот futuristic, tech-driven город.

Президент Джоко Видодо, или Джокови, недавно провел свою первую встречу кабинета министров в Нусантере. Он назвал разрабатываемый город на Борнео "чистым листом, который определит наше будущее". Он отметил, что "не многие страны имеют привилегию и способность построить свою столицу с нуля".

Джокови повторил свою концепцию: "Нусантара будет спроектирована как эко-город, полный растительности, а не как город из бетона или стекла". Он подчеркнул, что это также будет умный город, наполненный технологиями, создающий приятную среду обитания. Согласно проектам, в скором времени также начнутся полеты воздушных такси.

Однако нынешний вид заслоняют краны и пыльные строительные площадки. Хотя некоторые правительственные здания уже близки к завершению, такие важные объекты, как жилые дома, школы и больницы, все еще строятся. Весь проект может быть завершен только к 2045 году.

Джокови объявил об этом в 2019 году. Основной причиной этого решения было то, что Джакарта, расположенная на Яве, постепенно проседает, и значительные части города уже находятся ниже уровня моря. К 2050 году вся северная часть Джакарты может быть затоплена. Кроме того, Джакарта с населением 11 миллионов человек (и почти 34 миллиона в агломерации) страдает от пробок и смога. Нусантара находится примерно в двух часах полета на северо-восток от Джакарты в Калимантане, индонезийской части Борнео.

Оба, Джокови и его преемник Прабово Субианто, который вступит в должность в октябре, приняли участие в праздновании Дня Независимости. Телеведущий во время прямой трансляции церемонии сказал: "Мы можем увидеть величие столицы Нусантара". В частности, новый президентский дворец в виде огромной птицы - дворец Гаруда - был назван "потрясающим и внушительным".

Однако критики argue, что многие жители были выселены, и компенсация, которую они получают, недостаточна для того, чтобы начать новую жизнь.

Индонезия, страна из тысяч островов, простирающаяся от Индийского океана до Тихого океана, и население около 280 миллионов человек, является крупнейшей островной страной в мире.

Построение Нусантары на Борнео знаменует собой значительный сдвиг в будущем Индонезии, так как президент Джокови видит в этом возможность сформировать эпоху своей страны. С целью избежать неизбежного конца Джакарты из-за проседания Нусантара спроектирована как эко-город и умный город, предлагая устойчивую и технологически продвинутую среду обитания для своих жителей.

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